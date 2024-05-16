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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدشين كنيسة الثلاثة فلاحين شهداء إسنا بكفر عبده| صور

الأنبا مكسيموس
الأنبا مكسيموس

دشن نيافة الأنبا مكسيموس مطران إيبارشية بنها وقويسنا، يوم السبت الماضي، كنيسة الثلاثة فلاحين شهداء إسنا بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بكفر عبده التابعة للإيبارشية.

كما أقامت الكنيسة الذكرى السنوية لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا برسوم الأسقف العام، الذي تنيح في ٤ مايو ١٩٨٦، ونُقل جسده لكنيسة السيدة العذراء الأثرية بكفر عبده عام ٢٠١٦م، ومنذ ذلك التاريخ أصبح يُقام له تذكار سنويًا بالكنيسة بحضور أولاده من إيبارشيات السودان، حيث خدمهم نيافته في أثناء فترة رهبنته.

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية والإيبارشيات المجاورة، وعدد من الآباء الرهبان من أبناء الكنيسة، ولفيف من الآباء كهنة من السودان، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

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