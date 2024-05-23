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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول رسالة من مصطفى خاطر بعد انتهاء الجزء الثاني من "البيت بيتي"

مصطفى خاطر وكريم
مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز

انتهت مساء أمس حلقات الجزء الثاني من مسلسل “البيت بيتي" والذى يعرض على منصة شاهد بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر.

وبعد انتهاء حلقات الجزء الثاني ترك المخرج خالد مرعي نهاية المسلسل مفتوحة وهو ما جعل الجمهور يتساءل حول إمكانية وجود جزء جديد من المسلسل.


وحرص مصطفى خاطر على توجيه رسالة للجمهور بعد انتهاء الجزء الثاني من المسلسل وكتب على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: الحمدلله رب العالمين  امبارح كان عرض آخر حلقتين من البيت بيتي الجزء الثاني  شكرا من كل قلبي لكل زمايلي اللي شاركوا في العمل ده من أصغر واحد،  لأكبر واحد في الكرو  مبسوط جدا بردود الأفعال وأتمني أكون كنت ضيف خفيف عليكم في بيوتكم .

وتابع خاطر: ونلتقي بإذن الله في أعمال تبقي بنفس القوة أو أقوي بكتير، ولم يتحدث خاطر  فى رسالته عن الجزء الثالث سواء بالتأكيد أو النفى مشيرا أنه يريد تقديم عمل آخر يكون بنفس قوة البيت بيتي.

 

الحلقة الأخيرة من البيت بيتي 

 

وشهدت الحلقة الأخيرة كشف لغز اللعنة التي حلت علي عائلة بينو “ مصطفي خاطر ” و كراكيري “ كريم محمود عبد العزيز ” ، ، بعد ان حاولت 3 عائلات فتح مقبرة فرعونية ، وكان شرطها ان يتم قتل طفل عائلة من الاشخاص الذين فتحوا المقبرة ، وقد استقرت الثلاثو عائلات قتل ابنة الغفير من أجل فتح المقبرة ، وبعد أن قام الأحفاد بإخراج جثة الطفلة من المقبرة تم فك اللعنة . 

 

المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

الجزء الثاني من مسلسل “البيت بيتي مصطفى خاطر كريم محمود عبد العزيز

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