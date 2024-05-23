عمر كمال ومحمود الليثي يستعدان لطرح "بطل السوق"

يستعد كل من المطرب محمود الليثي وعمر كمال لطرح ديو جديد بعنوان “بطل السوق” بالتزامن مع موسم الصيف الحالي.



وطرح عمر كمال جزءا من الأغنية أثناء تسجيلها مع محمود الليثي، مؤكدا على طرحها فى الأسواق خلال أيام قليلة من الآن.





عمر كمال

حل المطرب عمر كمال، ضيفا على الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار، وأدلى بعدد من التصريحات الهامة نرصدها فيما يلي:

انتقادات كليب أنا في البلد عضمة

علق مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، على انتقادات كليب أغنيته الجديدة أنا في البلد عضمة، التي تعاون خلالها مع حسن شاكوش، وحمو بيكا، مؤكدًا أن السيارات التي ظهرت في الكليب هي خاصة بهم، ولكن أرقام السيارات ليست حقيقة.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: من ساعة لما ظهرنا والفئة بتاعتنا بتتهاجم ومش عارف ليه، بحاول ألاقي مبرر مش لاقي، في ناس عندها نظرة طبقية شوية، يعني حد مننا مينجحش لكن اللي برا ينجح.

وتابع: بعض الناس بتقول أن اللي معاه شهادة بس هو اللي ينجح، ودول مش كل الناس، والكليب أتعمل لأن في واحد الناس بتعمله مكائد وبتكلم في الأغنية أن ربنا بيوقفنا، وكل واحد انشغل في حاجة معينة، وأنا وحسن وبيكا أقوى مع بعض، ولما اتفرقنا نجاحنا اتفرق مبقاش نفس قوته، ولما بنجتمع دايمًا بننجح نجاح حلو.

وأضاف: العربيات بتاعتنا، وأنا اشتغلت وتعبت وجالي عربية بنتلي قبل كده هدية، وبعتها لأنها مش عملية خالص ومش نافعة معايا ولا تنفع في شوارع القاهرة ومرتاحتش فيها، وأنا بحب العربيات العالية، وعندي عربية واحدة بس مش محتاج غيرها.

وأكد عمر كمال، أنه على الرغم من نجاحه الكبير في المهرجانات، ولكنه يحب لونه الأساسي، قائلًا: أنا عندي كنز مدفون اللي هو الغناء العادي بتاعي لسة محطتش إيدي عليه، المهرجانات والشعبي أضاف ليا وليا الشرف أني غنيتهم، ولكن أنا بحس أني بلاقي نفسي في اللون بتاعي الأساسي.



تعرضه لسطو بأحد بنوك لوس أنجلوس

كشف المطرب عمر كمال لأول مرة تفاصيل تعرضه لحالة سطو خلال وجوده في أحد البنوك بأمريكا ونجاته من الموت.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: لينا أغاني عدت حدود الوطن العربي، وكرم من ربنا لما تمشي في شارع تايم سكوير وتلاقي اسمك كان إحساس بكرم ربنا، وبرغم كل ده أنا عمري ما شوفت نفسي على حد.

وتابع: أنا طالع من حارة وحتت بسيطة، ومكنتش أتخيل في يوم أن ربنا هيوصل صوتي لبلد بينا وبينها 16 ساعة طيران، والناس ممكن تعرف أني جاية الحفلة ولكن استحالة أن حد يتعرف عليك في أمريكا، ولما واحدة عرفتني وأنا بتعشى كنت حاسس أني عايز أرجع مصر أهد الدنيا.

واستكمل: لما روحت أمريكا بعد كورونا بسنة مكنتش أعرف إنجليزي، وكان معايا راجل بيترجم ليا، ونصحني وقال لي هات 1000 دولار وحطها في بنك أمريكي وافتح حساب وهتنفعك في الغلاء، وكنا في لوس أنجلوس وأنا هوسي في الحياة الأفلام الوثائقية وكنت قرأت تقرير أن لوس أنجلوس فيها يوميًا 50 حالة سرقة لبنوك، لكن قلت استحالة ده يحصل فيا وكنت منبهر بالنظام.

وأضاف عمر كمال: كنت قاعد وماسك الموبايل لقيت راجل بيزعق مع الست اللي على الشباك، وضرب على الإزاز، والراجل اللي جمبي قال لي خلي بالك لو هتعرف تزحف وتطلع بره أو نام على بطنك وحط إيدك على راسك، قلت له ليه، قال لي الراجل ده معاه قنبلة وهيفجرها، وأنا كنت فاكر فيه مشكلة في الحساب لكن كان بيقول لو محطتيش الفلوس هفجر الدنيا كلها.

وتابع: قلت للراجل أنا ههرب وأنت، قال لي أنا بصور علشان لو نجينا هبيع الفيلم ده، من وقتها اتعلمت اخد كورسات انجليزي الحمد الحساب ما تفتحش والـ 1000 دولار مراحتش عليا.