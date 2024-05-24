نقيب المحامين الفلسطينيين: قرار محكمة العدل ملزم لكن الفيتو الأمريكي يمكنه عرقلة تنفيذه

قال فادي عباس، نقيب المحامين الفلسطينيين، إنه بعد الطلب التي تقدمت به جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية مجددا بوقف العمليات العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال العسكري في قطاع غزة ولا سيما في رفح الفلسطينية لغايات اتخاذ أمر فوري بوقف هذه العمليات من خلال أمر القضاء المطلوب.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد سماع المداولات من قبل الأطراف المعنية بما فيها دولة الاحتلال، والدعوى محجوزة للحكم اليوم من قبل هيئة المحكمة، من المتوقع أن تصدر قرارها في عدة اعتبارات ومحاور.

وواصل: "قد يكون هناك قبول كلي لما طلبته جنوب أفريقيا في سياق استمرار الجرائم وعمليات الإبادة الجماعية والقتل المستمر -دون توقف- رغم صدور قرار قضائي ألزم عمليا دولة الاحتلال باتخاذ جملة التدابير ولو كانت طبقت في حينها كانت تحمل في طياتها ومن ضمنها تبعات لها علاقة بوقف القتال لأنه لا يمكن تطبيق التدابير التي كانت فرضتها المحكمة في يناير الماضي دون وقف القتال عمليا وأعمال القتل".

وتابع: "اليوم هناك طلب محجوز للحكم في سياق وقف العمليات في قطاع غزة بما في ذلك رفح الفلسطينية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة اليوم قرارها في ظل تفاؤل حذر بشأن إصدار قرار بوقف فوري لعمليات إطلاق النار، علما بأن هذا القرار ملزم لكن الفيتو الأمريكي يمكنه عرقلة تنفيذه".