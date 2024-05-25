تطبق أول يونيو 2024.. 5 معلومات عن منظومة التموين الجديدة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا، عبر المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية.

5 معلومات عن منظومة التموين الجديدة

يستعرض صدى البلد أهم 5 معلومات عن منظومة التموين الإلكترونية الجديدة:

1. بدء تطبيق المنظومة الجديدة لصرف السلع التموينية إلكترونيًا في محافظات إضافية اعتبارًا من 1 يونيو 2024، وهي الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادي الجديد، وذلك بعد النجاح في تطبيقها في محافظات الأقصر وبورسعيد ومطروح وبني سويف.

2. تم البدء في تطبيق المنظومة الجديدة أيضًا في محافظات القاهرة والغربية وبورسعيد والشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم خلال شهر مايو الجاري.

3. تستمر عملية طرح السلع المدعمة بنفس الأسعار المخفضة لأصحاب البطاقات التموينية، دون أي زيادة. حيث يتم طرح السكر بـ 12.6 جنيه للكيلو، والزيت بـ30 جنيهًا للعبوة 800 جرام، والأرز بـ12.6 جنيه.

4. تعتمد المنظومة الجديدة على نظام "سيستم" إلكتروني متكامل، يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات، ونظام مراقبة المخازن؛ لضبط السيطرة على السلع المدعمة ومنع تهريبها.

5. تعتمد المنظومة أيضًا على منظومة الاستعاضة السلعية التي تربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، وتحديد الحد الأقصى لكل بدال من "السكر والزيت والمكرونة" بناءً على قيمة التأمين.