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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تتعاقد على 20 ألف رأس ماشية تمهيداً لضخها في 1500 منفذ

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن التعاقد علي 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ تمهيداً لضخها في 1500 منفذ ما بين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة وشوادر  علي مستوي الجمهورية، في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها ، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع و الشوادر.

 

وأوضح الوزير أن الكميات المتعاقد عليها تتضمن 5 آلاف رأس في محجر توشكي و 5 آلاف أخري في سفاجا إضافة إلي 10 آلاف رأس جار وصولها خلال الأيام المقبلة.

وكشف المصيلحي عن قيام الوزارة بضخ نحو 40 طناً من اللحوم الطازجة يومياً بمنافذ المجمعات تزيد إلي ما بين 120 و 150 طناً مع اقتراب العيد.

ولفت وزير التموين إلى توفير نحو 3 آلاف طن مجزأت دواجن بجانب 15 ألف طن أخري جار وصولها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد المصيلحى استمرار التعاقدات التي تبرمها الوزارة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، منوهاً بوجود تعاقدات من اللحوم تكفي 11 شهراً.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً الي التعاقد علي كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ .

وأوضح حسنين أنه سيتم ضخ نحو 10 آلاف رأس ضأن مبردة في المنافذ التابعة للشركة القابضة، بجانب  500 طن دواجن مبردة إضافة إلي 500 طن أخري جاري وصولها قريباً.

ولفت حسنين إلى أن هناك تعاونا بين الشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال وكذلك الشركة المصرية السودانية لضمان انتظام عمليات توفير اللحوم لصالح المواطنين.

وكشف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، عن أن طاقة المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي تصل 20 ألف رأس، موزعين علي 10 حظائر، لافتاً إلي أن معدل الذبح اليومي يترواح بين 300 إلي 500 رأس يومياً حسب الاحتياج.

ولفت حسين إلى أن محجر توشكي يستقبل رؤوس المواشي التي تعاقدت عليها الشركة المصرية السودانية لصالح وزارة التموين بواقع 30 ألف رأس سنوياً، موضحا أن المحجر يحتفظ بـ  5 آلاف رأس كحد ادني من هذه الكميات حتي تكون جاهزة للذبح والتوريد طوال العام.

وأوضح أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة تتولي عمليات نقل الذبائح من المجزر إلي منافذ التوزيع علي مستوي الجمهورية بحضور ممثل عن الشركة المصرية السودانية.

بدوره قال أحمد كمال معاون التموين التموين المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، أنه يتم ضخ اللحوم بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تصل إلي 30 ٪ عن السوق الخارجي .

وأشار إلى تواصل عمليات ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية يومياً علي أن يتم مضاعفاتها مع اقتراب عيد الاضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح كمال أن اللحوم يتم ضخها عبر مبردات توفرها القابضة للصناعات الغذائية لضمان الحفاظ في جودتها وفقاً للاشتراطات الصحية المتبعة ، موضحاً أن جميع رؤوس الماشية واللحوم تخضعان للإشراف الصحي والبيطري للتأكد من سلامتها.

فيما قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين خلال جولة علي المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي التنمية بتوشكي لمتابعة توافر رؤوس الماشية، انه يتم إتباع إجراءات السلامة والنظافة والصحة المهنية ، في التعامل مع اللحوم لضمان وصولها إلي المستهلك بأمان.

وأوضح أن من اشتراطات وزارة التموين،  للتعاقد علي اللحوم هو حصول المجزر الآلي علي شهادات الايزو و سلامة الغذاء وهو إجراء اجباري، فضلا عن الإشراف الطب البيطري بالكامل منذ استلام الماشية في السودان قبل وصولها إلي الأراضي المصرية .

ولفت إلي أن اللحوم المعروضة بالمنافذ تخضع لعدة مراحل من الكشف الطبي والبيطري، بداية من استقبال رؤوس الماشية بالمحاجر للتأكد من خلوهم من الأمراض وكذلك أثناء وبعد عمليات الذبح ، بالإضافة إلي المرحلة الأخيرة والتي تتضمن الكشف علي اللحوم بالمجزر الآلي بالبساتين للتأكد من جودتها قبل طرحها بالمنافذ.

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