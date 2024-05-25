اقتربت من نصف مليون جنيه.. سعر إطلالة لجين عمران في السعودية

خضعت الإعلامية السعودية لجين عمران لجلسة تصوير في أحد شواطئ البحر الأحمر الموجودة بالسعودية، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

سعر إطلالة لجين عمران في السعودية

وارتدت لجين عمران ، فستان مجسم وطويل وبأكمام طويلة، وبألوان مختلفة اخطر وبني ولبني مع الأبيض، وارتدت شابوه من الخوص باللون البيح، مع اختيار حقيبة من الميتال باللون الذهبي، وعليه رسمه لوجه.

ووصل سعر فستان لجين عمران إلى 530 دولار امريكي أي ما يعادل 24,990 جنيه مصري، ووصل سعر الحقيبة إلى 8500 دولار امريكي اي ما يعادل 400,790 جنيه مصري، أي ان مجموع إطلالتها 425,780 جنيه مصري.

وقامت لجين عمران بترك خصلات شعرها على ظهرها وأكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكمشيري القاتم للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض الإكسسورات اللافتة، فأختارت اقراط ناعمة وكولية واسورة بحجم كبير باللون الذهبي.

لجين عمران

لجين عمران