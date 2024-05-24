تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لحقيبة أسيل عمران في الدوحة

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران صورة جديدة لها من الدوحة ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ناعمة وبسيطة.



سعر حقيبة أسيل عمران

ظهرت أسيل عمران وهي ترتدي قميصا من الحرير وبأكمام طويلة وبأزرار من المنتصف ويتصميم الاوفر سايز باللون الأبيض، وعليه جيب واسع وطويل باللون الأورانج وعليها حزام ناعم باللون الاسود من الجلد، وقد اختارت حقيبة ناعمة باللون الاسود من الجلد بتصميم مميز.

ووصل سعر حقيبة اسيل عمران إلى 10,900 ريالاً سعودياً، اي ما يعادل 137,023 جنيه مصري.

وقامت أسيل عمران بترك خصلات شعرها السوداء على كتفيها وظهرها في تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تبالغ أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة، مع الكحل باللون الأبيض.

ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت أقراطً باللون الذهبي وخاتمً من الالماس وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

أسيل عمران