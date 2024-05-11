بالدولار والجنيه.. سعر غير متوقع لتوب إليسا في حفلها بميامي

شاركت الفنانة إليسا صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك قبل حفلها بميامي وقد ظهرت بإطلالة أنثوية وجذابة.

سعر توب إليسا الأسود



وارتدت إليسا توب باللون الأسود بتصميم كب وبحمالات رفيعة، وهو ما أبرز من أناقتها.

وكان توب إليسا من تصميم Etro، ووصل سعر الفستان إلى 1400 دولار أمريكي، اي ما يعادل 66,250 بالجنيه المصري.



وتركت إليسا شعرها منسدلا على اكتافها وظهرها، بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



وأكملت إليسا إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد قامت بإختيار أحمر شفاه باللون الكمشيري الفاتح، مع الماسكرا، والكحل والاسود، والآي شادو بألوان ترابية.

وتزينت إليسا ببعض الاكسسوارات، واكتفت بإرتداء كولية واقراط من الألماس باللون النبيتي والفضي، مع أسورة كبيرة باللون الفضيم.

إليسا

إليسا