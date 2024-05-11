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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مطرز يديويا.. لينا طهطاوي بفستان ذيل السمكة في حفل زفافها على محمد فرج

لينا الطهطاوي
لينا الطهطاوي

احتفلت مقدمة البرامج لينا الطهطاوي بحفل زفافها على مؤثر المواقع الاجتماعية محمد فرج، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة لينا الطهطاوي في حفل زفافها

 

وأرتدت لينا الطهطاوي بفستان طويل مجسم بتصميم من التل وبذيل السمكة من الأسفل مطرز بالكامل يدويا، بكريستالات فاخرة باللون الفضي والذهبي.

 

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وكان فستان لينا الطهطاوي من تصميم مصممة الازياء فاطمة نصر، وقد تم تنفيذه في 4 أشهر.

 

وتركت لينا الطهطاوي شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت لينا الطهطاوي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فأختارت احمر شفاه باللون الكمشيري، مع الماسكرا، والكحل باللون الاسود، والماشكرا، والأي لاينر بألوان ترابية.

 

وتزينت لينا الطهطاوي إكسسورات بسيطة، فأختارت أقراط وخاتم من الألماس.

لينا الطهطاوي
لينا الطهطاوي
لينا الطهطاوي
لينا الطهطاوي
لينا مقدمة البرامج لينا الطهطاوي محمد فرج إطلالة لينا الطهطاوي تفاصيل إطلالة لينا الطهطاوي

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