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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ساعد ابنك للتغلب على الخوف من امتحانات الثانوية العامة| نصائح مهمة

ساعد ابنك للتغلب
ساعد ابنك للتغلب على الخوف من امتحانات الثانوية العامة

مع إقتراب إمتحانات الثانوية العامة يشعر الكثير من الأشخاص بالخوف والتوتر فى عام حاسم فى مستقبل كل فرد، لذلك نقدم إليك بعض النصائح لمساعدة ابنك على التغلب على الخوف من امتحانات الثانوية العامة، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

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تعزيز الثقة بالنفس

ناقش معه نقاط قوته وإنجازاته السابقة لبناء ثقته بنفسه.
شجعه على التركيز على ما يستطيع القيام به بدلاً من التركيز على المخاوف.


تخطيط الدراسة والمراجعة

ساعده في وضع خطة دراسية منظمة وواقعية.
شجعه على المراجعة المستمرة والمنتظمة بدلاً من ترك الدراسة إلى آخر لحظة.


التدريب على الاسترخاء

علّمه تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل.
ساعده على استخدام هذه التقنيات قبل الامتحانات لتخفيف التوتر.


إدارة الضغط النفسي

ناقش معه طرق التعامل مع الضغط والتوتر خلال فترة الامتحانات.
شجعه على ممارسة أنشطة ترفيهية لتجديد نشاطه وطاقته.


التركيز على النجاح

ذكّره بأهدافه وطموحاته المستقبلية.
شجعه على التركيز على النجاح بدلاً من الخوف من الفشل.


التواصل والدعم العاطفي

كن متواجدًا ومستمعًا جيدًا له أثناء فترة الامتحانات.
قدم له الدعم العاطفي والتشجيع المستمر.


بتطبيق هذه النصائح بشكل منتظم، ستساعد ابنك على التغلب على خوفه من امتحانات الثانوية العامة وتحقيق أفضل النتائج.

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