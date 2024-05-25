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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد طلعت: الأهلي يحصد البطولة رقم 20 في الألعاب الجماعية مقابل 2 للزمالك

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي عن عدد البطولات التي حصدها الأهلي هذا الموسم في الألعاب الجماعية مقابل بطولتين فقط للزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب خالد طلعت:"بعد تتويج الأهلي بطلا لدوري المحترفين للكرة اليد للرجال .. الأهلي يحصد البطولة رقم 20 له هذا الموسم في الألعاب الجماعية مقابل بطولتين فقط للزمالك".

 

عبر عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب دوري المحترفين هذا الموسم على حساب فريق الزمالك، مؤكدًا أن الفريق قدم موسمًا مميزًا للغاية استحق عليه الجمع بين الدوري والسوبر المصري والسوبر الإفريقي، وحصد ثلاثية مستحقة. 

 

وأشار إلى أن مباراة النهائي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق الزمالك يضم عناصر من أصحاب الخبرات، والمنافس الأول في البطولات المحلية والإفريقية خلال السنوات الماضية. 

وأضاف أن شخصية الأهلي قادت اللاعبين إلى تخطي الموسم والتتويج بالألقاب، وصولًا إلى التتويج بالبطولات المحلية والإفريقية، وأن الفريق يسير بنجاح في طريق البطولات. 

ووجه كاستيلو الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء المجلس على المساندة خلال الموسم الصعب، وأيضًا الجماهير التي تدعم الفريق في جميع المباريات.

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