الأمم المتحدة: 97 شاحنة مساعدات وصلت إلى غزة عبر الرصيف الأمريكي

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، أن إقامة الرصيف الأمريكي المؤقت على ساحل غزة أتاح وصول 97 شاحنة مساعدات إنسانية خلال أسبوع، لافتا إلى أن العملية شهدت استقرارا بعد "بدايات صعبة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأنهت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إقامة هذا الرصيف بعد إعلان أصدره الرئيس جو بايدن في مارس. والهدف منه هو تعويض القيود التي فرضتها إسرائيل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من طريق البر، بعد سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، إنه منذ وصول الشحنة الأولى في 17 مايو، تسلم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمكلف عملية إفراغ الشحنات التي تصل من قبرص، "97 شاحنة".

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الأممية (أوتشا) في بيان إنه منذ بدأت العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح في السابع من مايو، "كان دخول المساعدة إلى غزة محدودا جدا".

وأضاف المكتب الأممي أنه بين 7 و23 مايو "دخلت 906 شاحنات فقط تحمل مساعدة إنسانية عبر مجمل نقاط الدخول العاملة، بينها 143 عبر معبر كرم أبو سالم و62 عبر إيريز و604 عبر إيريز الغربي و97 انطلاقا من الرصيف العائم".

ولا يحصي المكتب وصول شاحنات القطاع الخاص التي تعبر كرم أبو سالم وتحظى بأولوية لدى الإسرائيليين، بحسب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كذلك، لا تحصي المنظمة السلع "التي توضع عند المعبر" من دون توافر الشروط الأمنية واللوجستية الضرورية لتحصل المنظمات الإنسانية عليها، وفق البيان.

