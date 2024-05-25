عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: 97 شاحنة مساعدات وصلت إلى غزة عبر الرصيف الأمريكي

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، أن إقامة الرصيف الأمريكي المؤقت على ساحل غزة أتاح وصول 97 شاحنة مساعدات إنسانية خلال أسبوع، لافتا إلى أن العملية شهدت استقرارا بعد "بدايات صعبة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأنهت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إقامة هذا الرصيف بعد إعلان أصدره الرئيس جو بايدن في مارس. والهدف منه هو تعويض القيود التي فرضتها إسرائيل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من طريق البر، بعد سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، إنه منذ وصول الشحنة الأولى في 17 مايو، تسلم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمكلف عملية إفراغ الشحنات التي تصل من قبرص، "97 شاحنة".

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الأممية (أوتشا) في بيان إنه منذ بدأت العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح في السابع من مايو، "كان دخول المساعدة إلى غزة محدودا جدا".

وأضاف المكتب الأممي أنه بين 7 و23 مايو "دخلت 906 شاحنات فقط تحمل مساعدة إنسانية عبر مجمل نقاط الدخول العاملة، بينها 143 عبر معبر كرم أبو سالم و62 عبر إيريز و604 عبر إيريز الغربي و97 انطلاقا من الرصيف العائم".

ولا يحصي المكتب وصول شاحنات القطاع الخاص التي تعبر كرم أبو سالم وتحظى بأولوية لدى الإسرائيليين، بحسب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كذلك، لا تحصي المنظمة السلع "التي توضع عند المعبر" من دون توافر الشروط الأمنية واللوجستية الضرورية لتحصل المنظمات الإنسانية عليها، وفق البيان.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

موعد صرف معاشات يونيو 2024.. طريقة الاستعلام عن القبض

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

ما الذي يحدث قبل الفجر بساعة؟.. 4 أمور تغير حياتك في 60 دقيقة

بحبها جدا.. رد صادم من أحمد العوضي عن إمكانية رجوعه لياسمين عبدالعزيز

ارتفاع مؤقت.. السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة|خاص

بشرى من الأرصاد في هذا اليوم.. وتحذير من 48 ساعة قادمة| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

تعرف على إرشادات مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي أبطال أفريقيا

حلق شعره.. محمد صلاح يظهر بلوك جديد عبر إنستجرام

بلينكن يدعو لسرعة انهاء المحادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

حقق مبيعات قياسية.. هاتف أندرويد هو الأكثر نجاحًا في العالم

تخلف وتفاخر ممقوت.. تعليق قوي على ظاهرة إلقاء الأموال في الأفراح

قبل عيد الأضحى.. التموين تطرح كيلو اللحوم الطازجة بـ285 جنيها في المجمعات الاستهلاكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

فى 5 خطوات بسيطة..علم طفلك كيف يكون مستقلا وواثق من نفسه

احذر شرائها.. أسوأ 5 سيارات في الاستخدام بحسب تقرير عالمي

من الكواليس .. روبى تخطف الأنظار بفستانين من الليلة حلوة

فيديو

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-