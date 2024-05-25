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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحفيين تعلن جدول العيادات الخارجية خلال الأسبوع الجاري بمشاركة 10 أطباء

صدى البلد

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عن جدول تشغيل العيادات الخارجية بالنقابة خلال الأسبوع الجاري في الفترة من الأحد 26 مايو إلى الخميس 30 مايو، بمشاركة 10 أطباء في التخصصات الطبية المختلفة.

والكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة، وتشهد العيادات الخارجية هذا الأسبوع مشاركة الدكتور عمر فتحي استشاري الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد، والدكتور مؤمن سيف النصر استشاري جراحة العظام والمناظير والطب الرياضي وإصابات الملاعب، وذلك بالتعاون مع مستشفى السلام الدولي بالمعادي.

كما تشارك مجموعة شفائك للخدمات المنزلية بعيادة للنساء والتوليد، وعيادتين للقلب والأوعية الدموية، بينما تقام عيادة التأمين الصحي يوم الأربعاء من كل أسبوع، من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، للصحفيين المشتركين في التأمين الصحي، وبالتعاون مع فرع التأمين الصحي بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد عطا.

ويشمل جدول هذا الأسبوع التخصصات الآتية:

1️⃣ د. محمد عبد الحميد حسنين - استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية 
ينتهي الحجز 12 ظهرًا ولا حجز بعدها 
🔻 الموعد: الأحد 26 مايو – 11 صباحًا

2️⃣ د. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان
يغادر الطبيب العيادة 12 ظهرًا
🔻 الموعد: الأحد 26 مايو – 11 صباحًا

3️⃣ أ.د. عمر فتحي – استشاري الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد
🔻 الموعد: الاثنين 27 مايو – 11 صباحًا

4️⃣ د. مؤمن سيف النصر – استشاري جراحة العظام والمناظير والطب الرياضي وإصابات الملاعب
🔻 الموعد: الاثنين 27 مايو – 11 صباحًا

5️⃣ أ.د/ نيفين الهلالي – أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة (القصر العيني)
🔻 الموعد: الثلاثاء 28 مايو – 10 صباحًا

6️⃣ د. مصطفى رجب – استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد
🔻 الموعد: الثلاثاء 28 مايو – 11 صباحًا

7️⃣ د. نهلة جمال - استشاري النساء والتوليد
🔹 الكشف مجانًا بالسونار في عيادة النساء للمشتركات في مشروع العلاج.
🔻 الموعد: الأربعاء 29 مايو – 11 صباحًا

8️⃣  د. ريهام مجدي مصطفى – ممارس عام
🔹هذه العيادة قاصرة فقط على الصحفيين المشتركين في التأمين الصحي بالقاهرة وتعمل العيادة مرة أسبوعيًا حتى الثالثة عصرًا.
🔻 الموعد:  الأربعاء 29 مايو   – 10 صباحًا

9️⃣ د. عبد الحكيم سمير - استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة
🔻 الموعد: الخميس 30 مايو – 11 صباحًا

🔟 د. شريف حشيش - استشاري القلب والأوعية الدموية
🔻 الموعد: الخميس 30 مايو – 11 صباحًا
🔹 الكشف بعيادتي القلب يوم الخميس بالإيكو ورسم القلب مجانًا للمشتركين في مشروع العلاج, والحجز مغلق على الصحفيين وأسرهم الذين فاتهم الكشف بعيادة القلب الأسبوع الماضي.

الصحفيين نقابة الصحفيين

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