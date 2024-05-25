كلاكيت ثالث مرة.. الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا.. التاريخ متكافئ

التقى النادي الأهلي والترجي الرياضي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مرتينِ سابقًا، حيثُ تُعد هذهِ المواجهةَ الثالثةَ بينَ الفريقينِ في هذا الدورِ.

مُلخص للمواجهتين السابقتين:

عام 2012: حققَ الأهلي فوزًا تاريخيًا بهدفٍ دون ردّ في ملعبِ الرادس بتونس.

عام 2018: انتزعَ الترجي اللقبَ من الأهلي بعد مواجهتين دراماتيكيتين انتهتْ الأولى بفوز الأهلي 3-1 في القاهرة والخسارة 3-0 في تونس ليفوز الترجي باللقب.

مُؤشرات تُشير إلى اقتراب اللقب الثاني عشر من القلعة الحمراء:

خبرةُ الأهلي: يتمتعُ الأهلي بخبرة واسعةٍ في نهائياتِ دوري أبطال إفريقيا، حيثُ حققَ اللقبَ 11 مرةً من أصلِ 24 نهائيًا شاركَ فيهِم.

عامل الأرض: تُقام مباراةُ الإياب الليلةَ على استاد القاهرة الدولي، معقلِ الأهلي.

الدعمُ الجماهيري: سيحظى الأهلي بدعم جماهيري كبير من قبلِ مشجعيهِ في استاد القاهرة الدولي.

نقاطِ القوةِ التي يتمتعُ بها الترجي:

خبرةُ الترجي: شاركَ الترجي في 6 نهائيات لدوري أبطال إفريقيا، وفازَ باللقبِ 4 مرات.

الدافعُ الكبيرُ لدى الترجي: يسعى الترجي لاستعادةِ اللقبِ الذي فقدهُ منذ عام 2018.

الدعمُ الجماهيري: سيحظى الترجي بدعمٍ جماهيريٍ من قبلِ مشجعيهِ في تونس.