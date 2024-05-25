عزة مصطفى: مصر تضيف أفدنة للرقعة الزراعية بوقت العالم يفقدها فيه

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية والزراعية في توشكي اليوم .

وقالت مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في الوقت اللي العالم كله بيفقد فيه ملايين الأفدنة سنويا بسبب التغير المناخي مصر بتضيف ملايين الأفدنة للرقعة الزراعية ".

وتابعت عزة مصطفى :" في كل عام يتم تحويل أراضي صحراوية إلى أراضي زراعية بإنتاجية كبيرة ".

وأكملت :" الرئيس السيسي ركز في افتتاح المشروعات الزراعية اليوم على زيادة إنتاجية وحدة المساحة ".

ولفتت عزة مصطفى :" الرئيس السيسي تحدث عن أهمية زيادة الانتاجية مع عدم استهلاك مياه بشكل اكبر "، مضيفة" مصر تفتح مشروع عظيم في توشكى ".