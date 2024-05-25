لميس الحديدي: فكرة "الحصانة الدولية" لإسرائيل بدأت تتآكل

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الساعات والأيام الماضية شهدت تطورات متسارعة على صعيد الأوضاع في غزة ما بين قرارات العدل الدولية والجنائية الدولية واعتراف ثلاث دول غربية بدولة فلسطين كل ذلك حدث وعسكرية خلال الساعات الماضية والأيام الفارطة.

ولفتت إلى أن إسرائيل ولأول مرة تجد نفسها محاطة بضغوط دولية لم تعايشها من قبل حيث كانت تعتمد على فكرة الحصانة الدولية منذ نشأتها والتي بدأت تتاكل حتى شرعية الحرب على غزة بذريعة السابع من أكتوبر لم تعد تلقى مكانا في مواقف وبيانات الدول المختلفة.

وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON: "حتى الدول المساندة لإسرائيل باتت في وضع محرج أمام ضغط المؤسسات الدولية لان الوضع الان يكد أن العالم يتغير بشكل سريع لم تكن إسرائيل تتوقع كل هذه التغيرات".

وأردفت: "هذا يحتاج إلى ربان عبر تحرك عربي سريع لاستغلال التغيرات المتسارعة في المواقف العالمية والبناء على ذلك وعدم الهدوء لتأكيد الحق العربي الفلسطيني ".