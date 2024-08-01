بدلة رقص.. فستان هند عاكف قبل التعديل يضعها في مأزق

لفتت الفنانة هند عاكف الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري الثلاثاء الماضي، وذلك بعد ظهورها بشعر ذهبي وفستان أزرق يشبه إلى حد كبير بدلة الرقص.

ووضع تصميم الفستان هند عاكف في مأزق بسبب أن له بطانة بنفس لون الجسم واعتقد الكثير انه غير مبطن كما وصفه البعض بأنه جريء وغير مناسب.

وقالت هند عاكف خلال لقائها: الفستان له بطانة بلون الجسم، وليس كما يظن البعض وليس به أي مشكلة ومش عريان، وهو فستان أوف شولدر عادي ولم يكن جريء كما صنفه البعض.

وأضافت هند عاكف: طلبت تعديلات على الفستان وقالت ناس تانية بتلبس فساتين مثيرة أكثر مني بشكل غير عادي، وأنا مش بحب الإثارة بشكل كبير، وكل الفساتين اللي طالعة عريانة في بعض الأجزاء، لكن أنا رفضت ألبس عريان وحطينا بطانة بلون الجسم".