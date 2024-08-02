شاهد ..20 صوره تجسد بكاء وانهيار السقا وحسني والعاصي في جنازة المنتجين الثلاثة ضحايا حادث الضبعة بكفر الزيات

ننشر أكثر من 20 صورة تجسد لحظات بكاء وانهيار عدد من نجوم الفن والميديا في مقدمتهم الفنانين أحمد السقا وأحمد عيد وعمر الشناوي وأحمد صلاح حسني وإيمان العاصي أثناء مشاركتهم في جنازة وداع المنتجين الثلاثة ضحايا حادث الضبعة بمسقط رأسهم بقرية كفر القصار بكفر الزيات.



في المقابل اتشح الآلاف من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في الساعات الأخيرة تزامنا مع تدشين مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضحايا حادث سير الضبعة، فضلا عن تدشين سرادق عزاء أمام منزلهم بمسقط رأسهم بذات القرية .

كما تحول منازل الأسر والعائلات بذات القرية إلي سرادقات عزاء استعدادا للاستقبال المعزين الوافدين من زملاء الضحايا بالقاهرة في مجال الميديا والإنتاج التلفزيوني .

من ناحية أخري كشف مصادر مقربة من أسر ضحايا المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة وضحايا حادث العلمين أنه تم الانتهاء من تجهيز مقابرهم بمسقط رأسهم بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية قبيل تدشين ملامح تشييع جثامينهم بالمسجد الكبير بذات القرية خلال 3 ساعات القادمة عقب وصولهم من مستشفي العلمين.



في ذات السياق يعيش المئات من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف أسر وعائلات ضحايا حادث العلمين المنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل وحسام شوقي والذين توفي جراء حادث سير بطريق الدولي الساحلي "الإسكندرية - مطروح " .



كما حرص أهالي وأقارب الضحايا بالقرية علي الإتشاح حزنا و سوادا علي رحيل ابنائهم وذويهم بدخولهم في نوبات من البكاء والحزن وارتداءهم الملابس السوداء .



من ناحية أخري أصدر المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات توجيهاته إلي رئيس الوحدة المحلية بقرية كفور بلشاي المحاسب ابراهيم حافظ بالضرورة تجهيز مراسم استقبال جثامين الضحايا استعدادا لدفنهم بمسقط رأسهم لدفنهم بها عقب الانتهاء من الإجراءات.

وأفادت مصادر داخل القرية إلي قيام عدد من أقارب المتوفين بالسفر والتوجه الي مدينة العلمين لمتابعة استخراج تصاريح الدفن تمهيدًا للعودة ودفنهم بالقرية.

جدير بالذكر أن الطريق الساحلي قد شهد اليوم الخميس وفاة ثلاثة أشخاص وأصيب آخر في انقلاب سيارة ملاكي يالكيلو 185 بطريق محور الضبعة بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي وتبين أن الجثامين للمنتج حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي والمنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل فيما نقل المصاب تامر أحمد فتحي لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وشارك رجال الحماية المدنية في إطفاء النيران التي اشتعلت في السيارة بعد انقلابها وانتقل فريق من البحث الجنائي والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث.

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