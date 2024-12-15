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موعد نوة الفيضة الصغرى.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالإسكندرية لمواجهة الأمطار
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

موعد نوة الفيضة الصغرى.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالإسكندرية لمواجهة الأمطار

صورة ارشيفية١
صورة ارشيفية١
أحمد بسيوني
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تشهد الإسكندرية حالة من التغيرات والتقلبات الجوية خلال النصف الثاني من ديسمبر، فيما يعرف باسم "نوة الفيضة الصغرى"، والتي يفيض فيها البحر.

و تتميز نوة الفيضة الصغرى بوجود سحب ثقيلة وكثيفة، وتكون الأمطار فيها متوسطة الشدة التى تخف أحيانا بنسبة حدوث (50-60% تقريبا) على فترات متقطعة.

وفي السطور التالية، نستعرض أسباب حدوث نوة الفيضة الصغرى، وسر تسميتها: 

- تظهر في النصف الأخير من شهر ديسمبر سنويًا.

 - تحدث بسبب المنخفضات الجوية.

 - تستمر لمدة 5 أيام يحدث خلالها رياح شمالية غربية تصحبها الأمطار.

 - سميت بذلك لأن البحر يفيض خلالها وترتفع الأمواج. 

- تصل سرعة الرياح لـ60 كيلو مترًا فى الساعة. 

- أحيانًا يُحظر ركوب البحر خلال فترة النوة وتُغلق الموانئ وتتوقف حركة الملاحة لخطورة الأمواج.

 وقد شهدت محافظة الإسكندرية، على مدار الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وجو معتم، خاصة في مناطق شرقي ووسط المحافظة. 

وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، ومطروح، والعلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة.

 وقد كلف الفريق احمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.

الاسكندرية درجات الحرارة نوة الفيضة الصغرى الارصاد الجوية أمطار غزيرة

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