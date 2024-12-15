سعر خرافي.. فستان روبي في الرياض يثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحيت النجمة روبي حفلاً غنائياً مميزاً ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست ساوندستورم" في الرياض، الذي يُقام كجزء من موسم الرياض.

تألقت روبي بإطلالة جذابة خلال الحفل، حيث ارتدت فستاناً جريئا باللون البرتقالي.

واختارت روبي فستانا قصيرا من خامة لامعة باللون البرتقالي من تصميم زهير مراد، وجاء تصميمه بفتحة صدر V كروازيه، وسعره 3177 يورو، أي ما يعادل 169 ألف جنيه مصري.

خلال مشاركتها في مهرجان "ساوند ستورم" ضمن فعاليات ميدل بيست في موسم الرياض، لفتت النجمة روبي الأنظار بإطلالتها الأنيقة. اختارت فستانًا باللون البرتقالي يتميز بقصته العصرية والجريئة التي تجمع بين البساطة والجاذبية، مما جعلها محط إعجاب الجمهور والإعلام في الحفل.

قدمت روبي باقة من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الحضور، مؤكدة حضورها القوي في الحدث الموسيقي الأكبر في المنطقة.

وقدمت روبي مجموعة من أشهر أغانيها خلال الحفل، أبرزها "حتة تانية"، وسط أجواء مليئة بالحماس والتفاعل من الحضور.



