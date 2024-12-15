بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى من حريق شقة المنيل الذي اندلع قبل قليل في شقة سكنية بشارع متفرع من شارع المنيل في القاهرة.

حريق يلتهم شقة سكنية في المنيل

شب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة المنيل في القاهرة، وأسفر عنه وفاة طفلين ووالدهم ووالدتهم وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بشارع المنيل بدائرة مصر القديمة.

انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتبين اندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس.

كما تبين من الفحص والتحريات مصرع طفلين ووالدهم ووالدتهم في الحريق وجرى السيطرة على الحريق واخماده.