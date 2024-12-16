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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أخبار التوك شو| رسائل الرئيس السيسي .. تنفيذ مشروعات تضيف 4 آلاف ميجاوات لشبكة الكهرباء قبل الصيف

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة، نتناول أبرزها في سياق التقرير التالي.

السيسي: الشعب حصن مصر.. إيدي لا اتعاصت بدم حد ولا خدت مال حد

أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وعى الشعب المصري، بكافة التحديات المحيطة، وخاصة بعد سقوط النظام السوري.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه عددا من الإعلاميين، أن المصريين من 2011 ولحد النهارده وقفتهم اللى حمت بلدهم، طبعا فيه مؤسسات وده كويس وجيش موجود وده كويس وشرطة مدنية وده كويس ولكن فيه إرادة شعب للحفاظ على البلاد في ظل الوضع الإقليمي الراهن".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري هو حصن مصر وطبعا ربنا قبل الكل، متقلقوش بفضل الله طب ليه حاجتين انا معملتهمش إيدي لا اتعاصت بدم حد ولا إيدي خدت مال حد فربنا يحفظ مصر".

بفضل اصطفاف المصريين | الرئيس السيسي : رغم التحديات قادرون على حفظ أمن البلد

قال الرئيس السيسي خلال لقائه عددا من الإعلاميين:"التحدي اللي موجود عندنا في مصر التهجير القسري، للفلسطينيين، والخطر الثاني متعلق بالإرهاب ورغم كل الجهد الأمني المبذول إلا أن هناك جماعات وعناصر وخلايا نائمة داخلية قد تنشط".
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل اصطفاف المصريين المستمر رغم كل التحديات قادرين على حفظ أمن البلد".

الحكومة: تنفيذ مشروعات تضيف 4 آلاف ميجاوات لشبكة الكهرباء قبل الصيف

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح محطة «أبيدوس 1» بكوم أمبو خبر عظيم، والحكومة تعمل على قدم وساق لزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمتها في الكهرباء لـ42%.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن المحطة تنتج 500 ميجا وات ولديها القدرة على الإضافة للشبكة القومية للكهرباء وتمثل نجاح للدولة المصرية وجميع العاملة المشاركة في المشروع هي عمالة مصرية، و95% من العاملين على المشروع هم من المهندسين المصريين.

وأشار إلى أنه تم توقيع بالأمس اتفاقيات لإنشاء محطة للرياح في خليج السويس وتكون بقدرة 500 ميجا وات، ومحطات الرياح تأخذ وقت أطول للإنتاج من محطات الطاقة الشمسية، مشددًا على أن هذه المحطة من المتوقع أن تدخل الخدمة  في سبتمبر 2028.

أحمد موسى يكشف 6 رسائل مهمة من الرئيس السيسي للشعب المصري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل وأمريكا قد تقرران تدمير برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن هناك مخاطر كبيرة حال حدث ذلك، لافتا إلى أن مشروع إيران النووي بدأ منذ 20 عاما، وحال تدميره ستتعرض المنطقة لعواقب ومخاطر وخيمة.

كوريا الجنوبية.. حديقة "هدوء الصباح" تتزين بأكثر من 30 ألف مصباح

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "كوريا الجنوبية.. حديقة هدوء الصباح تتزين بأكثر من 30 ألف مصباح".

الكنيسة: الطوائف الـ5 توافقت على قانون الأحوال الشخصية

كشف المستشار منصف نجيب سليمان ممثل الكنيسة القبطية فى لجنة قانون الأحوال الشخصية، عن آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، معقبا:" هو أول قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية".

وأوضح منصف نجيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا:" مكنش فيه قانون خالص ودا ثمرة جهود استمرت من عام 1977 حتى اليوم".

ربنا مش رايد تكون سبب وصول الأهلي للنهائي.. تامر أمين يوجه رسالة لكهربا

أكد الإعلامي تامر أمين، أن ما حدث بالأمس خلال لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكي، يعني أن كرة القدم مليئة بالمفاجأت خاصة أن الأهلي كان الأفضل خلال اللقاء، وخلق فرص خطيرة وانفرادات لا تضيع، وأبرزها فرصة كهربا التي لا تضيع حتى في الأحلام.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، أنه “كهربا لو الكهرباء مقطوعة كان هيجيب الإنفراد اللي كان خلال اللقاء، وكان سيحرز ضربة الجزاء، فربنا مش رايد أنك تكون سبب في توصيل الأهلي للقاء النهائي”.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن خسارة الأهلي أمام باتشكوكا خسرتنا الوصول لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى، من أصل 6 مشاركات النادي الأهلي، إضافة إلى خسارة ملاقاة ريال مدريد في النهائي ، مع خسارة 2 مليون دولار.

أحمد السجينى: مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة معني بوضع اليد

تحدث النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب عن مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة الذى تم مناقشتة بمجلس النواب.

وأوضح أحمد السجينى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" أن قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة معنى بظاهرة الأراضى وضع اليد وكيفية تقنينها.

أحمد موسى السيسي الكنيسة الوزراء عبد الفتاح السيسي محطة «أبيدوس 1»

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