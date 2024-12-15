عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "كوريا الجنوبية.. حديقة هدوء الصباح تتزين بأكثر من 30 ألف مصباح".

أشار التقرير أنه في قلب الطبيعة الكورية وعلى بعد ساعتين من العاصمة سيول تتزين حديقة "مورنينج كالم" أو "هدوء الصباح"، بأكثر من 30 ألف مصباح ليد لتضيء الحديقة بألوان نابضة بالحياة، يمتد المهرجان على مساحة شاسعة حيث تتحول الأشجار والممرات والجسور إلى مشهد أشبه بقصص الخيال يقام المهرجان عادة من ديسمبر حتى مارس ليكون وجهه مثالية للعائلات والأزواج والسياح الباحثين عن تجربة فريدة في موسم الشتاء.

ولفت التقرير أن زوار المهرجات يصفونه بأنه تجربة تجمع بين الفن والطبيعة فالأضواء تجعل الحديقة تنبض بالحياة بطريقة مدهشة، المهرجان ليس مجرد عرض بصري بل يشمل أيضا أنشطة ترفيهية مثل العروض الموسيقية الحية وأكشاك الطعام التقليدي، حيث يمكن للزوار تذوق الأطباق الكورية الشهيرة.