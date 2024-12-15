لم أشعر بالأمان ومش خاين.. أحمد مجدي يفجر مفاجأة بشأن رحيله من الزمالك

علق أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على قرار رحيله عن منصبه في الجهاز الفني للفريق.

وقال أحمد مجدي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري:" أحب نادي الزمالك جدًا وأقدر جمهوره، ولكن سبب رحيلي هو عدم إحساسي بالأمان".

وأضاف:" قدمت استقالتي من الجهاز الفني لجوزيه جوميز مرتين، إحداهما كانت بعد نهائي الكونفدرالية ولكن جوزيه جوميز تمسك بوجودي.

وأضاف:" أنا مش خاين ودي كلمة كبيرة ومش صح إطلاقا، أنا شغال بدون عقد في النادي بقالي سنة و8 أشهر.

وتابع:" قرار الرحيل عن الزمالك مش مادي، ولكن ثقة جوميز في قدراتي وشعوري بأن النادي مش متمسك بيا كان سبب قراري بالرحيل.

وأتم : أتمنى جمهور الزمالك يقدر موقفي وميزعلش مني، وأنا أحب الزمالك جدا ولم أقصر أبدا كلاعب أو مدرب.

وتولى أحمد مجدي الإشراف على تدريب الزمالك بشكل مؤقت، قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لفريق الفتح السعودي رفقة جوزيه جوميز.

مصير مدرب الزمالك الجديد

ومن المقرر أن يتولى السويسري كريستيان جروس قيادة الزمالك، حيث وصل إلى القاهرة اليوم الأحد، وحرص على زيارة ملعب "برج العرب" في الإسكندرية لمتابعة المباراة.