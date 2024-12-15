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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أنصاص مشاوير.. ماجد المهندس يطرح أحدث أغانيه من فيلم "بضع ساعات يوم ما"

ماجد المهندس
ماجد المهندس
تقى الجيزاوي
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طرح الفنان ماجد المهندس أحدث أغانيه بعنوان “أنصاص مشاوير” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من فيلم “بضع ساعات يوم ما” من بطولة هشام ماجد ومجموعة من النجوم ، ومن المقرر أن يطرح يوم ٢٦ ديسمبر الجاري. 

وعلى صعيد اخر، يستعد الفنان ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي يوم 20 ديسمبر الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حفل ماجد المهندس، في موسم الرياض، يأتي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل، عن طرح التذاكر قريبًا.

ماجد المهندس - ماني ذاك

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان ماجد المهندس، الجديدة التي تحمل اسم ماني ذاك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ماني ذاك لـ ماجد المهندس، من كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، توزيع موسيقي زيد عادل.

ماجد المهندس - كليب الجو

وفي منتصف شهر سبتمبر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الجديد، الذي يحمل اسم الجو، بعد فترة من الترويج له.

كليب الجو لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد علوي، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع موسيقي: سريوس، والكليب إخراج فادي حداد.

وتم طرح كليب الجو لـ ماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الذي يحمل اسم البضاعة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

وبعد ساعات من طرح كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، حقق 122 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، هو باكورة أغاني الميني ألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهو من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس.

أغاني ماجد المهندس

وكان ماجد المهندس، طرح أغنية “جننت قلبي”،عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس 2023.

أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس

ماجد المهندس أغاني ماجد المهندس فيلم بضع ساعات يوم ما

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