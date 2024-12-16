الديهي: المنطقة تمر بوقت شديد الصعوبة.. وسوريا حدثت بها كارثة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المنطقة تمر بوقت شديد الصعوبة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، مضيفًا أن هناك كارثة جديدة في الأفق حدثت بالفعل في سوريا.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، مساء الإثنين، أن الشعب السوري سعيد بإزالة نظام ظالم لم يقرأ الدرس منذ 2012، ولم ينخرط في عملية سياسية للسيطرة على الأوضاع، ولكنه لم ينتبه بان النظام الجديد نظام متطرف.



وأضاف ان سوريا تحكم اليوم من قبل مجموعة من المتطرفيين ممثلة في محمد الجولاني قائد هية تحرير الشام المنسلخة من تنظيم القاعدة ، وحتى هذه اللحظة يوضع "الجولاني" على القوائم الإرهابيية، والولايات المتحدة ما زالت ترصد 10 ملايين دوبلار للقبض عليه.