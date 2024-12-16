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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

الديهي: المنطقة تمر بوقت شديد الصعوبة.. وسوريا حدثت بها كارثة

نشات الديهي
نشات الديهي
هاني حسين
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المنطقة تمر بوقت شديد الصعوبة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، مضيفًا أن هناك كارثة جديدة  في الأفق حدثت بالفعل في سوريا.


وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، مساء الإثنين،  أن الشعب السوري سعيد بإزالة نظام ظالم لم يقرأ الدرس منذ 2012، ولم ينخرط في عملية سياسية للسيطرة على الأوضاع، ولكنه لم ينتبه بان النظام الجديد نظام متطرف.


 وأضاف ان سوريا تحكم اليوم من قبل مجموعة من المتطرفيين ممثلة في محمد الجولاني قائد هية تحرير الشام المنسلخة من تنظيم القاعدة ، وحتى هذه اللحظة يوضع "الجولاني" على القوائم الإرهابيية، والولايات المتحدة ما زالت ترصد 10 ملايين دوبلار للقبض عليه. 

سوريا نشأت الديهي الشعب السوري الديهي المنطقة

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