أخبار محافظة المنيا.. رئيس الجامعة يفتتح الملتقى السنوي لعمداء كليات الحقوق والقانون العرب..والمحافظ يبحث التجهيزات النهائية لافتتاح السوق الحضاري الجديد بماقوسة

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث هامه على مدار اليوم فقد افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الملتقى السنوي لعمداء كليات الحقوق والقانون العرب بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا و٤ وزراء سابقين للتعليم والتعليم العالي كما بحث محافظ المنيا التجهيزات النهائية لافتتاح السوق الحضاري الجديد بمنطقة ماقوسة.



محافظ المنيا يبحث التجهيزات النهائية لافتتاح السوق الحضاري الجديد بمنطقة ماقوسة.



بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع المهندس أحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، التجهيزات النهائية لإدخال الخدمة قريبا لعدد من المحال التجارية التابعة لوزارة الأوقاف بمنطقة ماقوسة بحى غرب مدينة المنيا ، بهدف اقامة سوق حضاري يليق بالمواطن المنياوي ويخفف الضغط عن وسط المدينة.



رئيس جامعة المنيا يفتتح الملتقى السنوي لعمداء كليات الحقوق والقانون العرب.



افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الملتقى السنوي لعمداء كليات الحقوق - القانون العرب والذي تنظمة كلية الحقوق بالجامعه على مدار 3 أيام برعايتة وبحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا والدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو عزت سلامه وزير التعليم العالي الاسبق والأمين العام لاتحادات الجامعات العربيه والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الاسبق ورئيس لجنة قطاع القانون بمصر والدكتور انس جعفر استاذ القانون ومحافظ بني سويف السابق والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم السابق والدكتورة فتيحه قوراري الأمين العام للجمعيه العلميه لكليات الحقوق والمستشار هانى عبد الجابر رئيس نادي قضاة المنيا وممثلي الهيئات القضائيه وعدد من عمداء كليات الحقوق بمصر والعالم العربي.

بدأ الملتقى بالسلام الجمهوري وتلاوة ايات من القران الكريم ثم تم عرض فيلم تسجيلي للتعريف بكلية الحقوق بالجامعه.

وفى مستهل الملتقى رحب الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بالحضور مؤكدا أهمية عقد ملتقى كليات الحقوق في رحاب الجامعه والذي يضم كوكبه من علماء وأساتذة القانون في مصر والعالم العربي وخاصة خلال الفترة الحاليه التي تشهدها الجامعة من نهضة في جميع مجالات العمل التعليمي والبحثيي والعمراني للاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعه بمرور 50 عام على إنشاء الجامعه العام المقبل.

كدواني استضافة المنيا لملتقى عمداء كليات الحقوق بعكس مكانة المحافظة ودورها المحوري



شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الملتقى السنوي لعمداء كليات الحقوق العرب، الذي تنظمه جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، بمشاركة عدد من عمداء كليات الحقوق من مختلف الدول العربية، وبحضور أربعة وزراء سابقين.



