الهضبة بين حب جديد ونجاح عالمي.. تفاصيل مثيرة عن عمرو دياب في 2025

كشفت خبيرة التارو بسنت يوسف عن مفاجأة حول الحالة العاطفية للنجم عمرو دياب، مؤكدة أنه يعيش قصة حب جديدة لكنه لن يعلن عنها أو عن تفاصيلها في عام 2025 جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المُذاع عبر قناة MBC مصر.

وفي سياق آخر، أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً على هامش بطولة جولف الرياض في المملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري هائل.

صعد دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة “يا أنا يا لأ”، وسط تفاعل جماهيري كبير، واستمر الحفل لمدة ساعتين قدّم خلالها باقة من أجمل أغانيه مثل “لو اتساب”، “برج الحوت”، “انت الحظ”، و”تملي معاك”.

من جانبه، نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو من الحفل عبر حساباته الرسمية، وعلق قائلاً: “عمرو دياب الرقم الأصعب في تاريخ الأغنية العربية”.

يُذكر أن عمرو دياب واصل تصدره قائمة الفنانين الأكثر استماعاً على منصة أنغامي لعام 2024، حيث حققت أغنيته “مكانك” وألبومه الذي يحمل نفس الاسم المركز الأول، ليؤكد مرة أخرى أنه النجم الأبرز في الساحة الفنية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.