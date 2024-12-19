طلاب مدرسة صناعية بقنا يجملون مدرستهم بـ 250 شجرة

شارك طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية شمال قنا، والدكتور نجم أحمد على، مدير التعليم الفني، أعمال مبادرة زراعة الأشجار بمدارس دشنا، حيث جرى غرس 150 شجرة بمدرسة أبو مناع بحري الصناعية بنين، وغرس 100 شجيرة بمدرسة دشنا الصناعية بنات.

وقال نور الدين، إن حملات التشجير بالمدرسة، جرى تنفيذها بمشاركة الطلاب وقيادات المدرسة والذين حرصوا على غرس الأشجار بأيديهم في مشهد يعكس المشاركة المجتمعية والتعاون بين الطلاب والمعلمين والقيادات التعليمية.

وأشار نور الدين، إلى أن تشجير المدرسة يأتي ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التحديات المناخية، وضمن توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وهاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح مدير عام إدارة دشنا التعليمية، بأن أهداف مبادرة 100 مليون شجرة تركز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة.

وأضاف نور الدين، بأنه تم التنسيق مع الجهات المختلفة لزراعة الأشجار المثمرة والتي تحتاج إلى كميات قليلة من المياه، بالإضافة إلى أن زراعة هذه الأشجار سوف يكون لها عائد ومردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أصدر توجيهاته بتفعيل المبادرة في جميع مدارس الإدارات التعليمية العشر، وبناء على هذه التوجيهات، نسق توجيه التعليم الفني، مع موجهي أوائل الإدارات بتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بجميع الإدارات التعليمية العشر.