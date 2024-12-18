وكيل تعليم قنا يكرم تلميذة لأمانتها فى تسليم70 ألف جنيه لصاحبها

كرم هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الأربعاء، التلميذة زينب ووالدها سيد أحمد ابراهيم، بشهادة تقدير لأمانتها وتسليمها مبلغ 70 ألف جنيه عثرت عليها بجانب منزلها بمنطقة السيد عبدالرحيم.

جاء ذلك بحضور سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، ووفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن سعادته بأمانة الطفلة، مؤكدًا أن الأمانة صفة يجب ان تغرس فى ابنائنا لأنها فريضة عظيمة حملها الإنسان وهى خلق جليل تدعو إليه كل الأديان.

يذكر أن التلميذة مقيدة بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي ومقيمة بمنطقة السيد عبدالرحيم ووالدها معلم لغة عربية بنفس المدرسة.

وأفاد والد التلميذة، بأن ابنته عثرت على كيس بلاستيك بداخله مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه بجوار المنزل، وبحث عن صاحب المبلغ المفقود وأبلغ المحلات التجارية المجاورة برقم هاتفه لسهولة التواصل مع صاحب المبلغ وتم تسليم المبلغ لصاحبه بعد ذكر مواصفات المبلغ المفقود ، كما رفض أخذ أى مقابل مادى نظير رد المبلغ.