مصرع وإصابة 5 أشخاص سقط عليهم عمود «ضغط عالي» بقنا

لقى عامل مصرعه وأصيب 4 آخرين، عقب سقوط عمود ضغط عالى فوقهم، أثناء عملهم في منطقة صحراوية بقرية الشيخ عيسى التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص وإصابة 4 آخرين سقط عليهم عمود ضغط عالي، أثناء عملهم بقرية الشيخ عيسى.

وتبين أن عمود الكهرباء سقط على العمال، أثناء أداء عملهم بقرية الشيخ عيسى، ما أدى لمصرع أحدهم، وإصابة الآخرين بجروح وكدمات متنوعة.

دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة العامل إلى المشرحة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.