شاهد .. أول ظهور لـ عمر كمال فى الأهلي بعد الإصابة

ظهر عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل مقر النادي، منذ الإصابة التي تعرض لها بقطع سطحي في اليد.

وشارك عمر كمال في مران الأهلي الجماعي، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، وظهر وهو مرتديًا دعامة رسغ في اليد اليمنى.

وكان محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، قد أعلن قبل يومين أن عمر كمال تعرض لإصابة بقطع سطحي، استوجب 4 غرز باليد.

جاء هذا إثر إنزلاق إحدى قدمي اللاعب أثناء الاستحمام، خلال تواجده في تدريبات الأهلي، أمس الأول الأربعاء، قبل أن يذهب إلى المستشفى ويحتاج 4 غرز باليد، حسبما أعلن النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد، بعد غد الأحد، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.