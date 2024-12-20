أحمد ياسر ريان يثير غضب جماهير الأهلي بسبب وسام ابوعلي

أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم نادى البنك الأهلي، أن الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم فريق بيراميدز أفضل من الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي.

وقال أحمد ياسر ريان، في تصريحات تلفزيونية “فيستون ماييلي، أفضل من وسام أبوعلى، فهو سجل الموسم الماضي أهداف كثيرة ليس من بينها ضربات جزاء”، مضيفًا: «معظم أهداف وسام أبوعلى، في الموسم الماضي، كانت من ضربات جزاء".

وأضاف: "لو أنا موجود في النادي الأهلي هلعب على وسام أبوعلى، وهتكون هناك منافسة قوية بينا على المشاركة بصفة أساسية".

يُذكر أن أحمد ياسر ريان، انتقل لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فريق سيراميكا كليوباترا، وشارك مع الفريق في 4 مباريات، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.