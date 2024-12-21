منح يحيي الفخراني والخطيب جائزة إنجاز العمر من مهرجان الأفضل

منح مهرجان الأفضل كل من الفنان القدير يحيي الفخراني ورئيس النادي الاهلي محمود الخطيب جائزة إنجار العمر ، فى دورته العاشرة .

يحيي الفخراني

محمود الخطيب

وكرم مهرجان الأفضل الإعلامية سناء البيسي بجائزة إنجاز العمر فى دورته العاشرة ، بعد مشوار طويل قدمته فى مجال الصحافة الاعلام .

كما منح مهرجان الأفضل جائزة النجم الذهبي للفنان أحمد السقا خلال الحفل المقام بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وبمجرد صعوده أدي تحية عسكرية للفنان محمود قابيل الرئيس الشرفي للمهرجان علي المسرح.



وحرص النجم أحمد السقا علي القاء كلمة قدم الشكر فيها لادارة المهرجان علي التكريم، وحرص السقا علي إهداء الجائزة لوالده المخرج الراحل صلاح السقا.

وأوضح السقا سبب تأديته تحية عسكرية للفنان محمود قابيل علي المسرح قائلا: الفنان محمود قابيل كان مقاتلاً فكان يشغل منصب ضابط في القوات المسلحة وحارب علي الجبهة فتحية له ولجميع المقاتلين.