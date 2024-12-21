قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حادث دهس الكريسماس.. إيلون ماسك يطالب مستشار ألمانيا بالاستقالة
ماحكم الوضوء من الترع على حالها؟.. الإفتاء تجيب
يثير القلق| وكالة ناسا تحذر: كويكب ضخم يمر بقرب الأرض في ليلة عيد الميلاد
عشرات القتلى والجرحى بحادث دهس بسوق لعيد الميلاد في ألمانيا .. السلطات: الهجوم متعمد وكارثي.. وإدانات دولية وعربية
جمال عنايت: الناس مهتمة بمعرفة شكل سوريا المقبل ومصير شرق الفرات
الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه والرسوم المطلوبة
مرصد الأزهر: حادث دهس ماجدبورج الألمانية يعكس تصاعد خطر الإرهاب في الأعياد
11 قتيلاً و80 مصاباً.. بيان عاجل من السعودية بشأن حادث الدهس في ألمانيا
رسالة من الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بلوزداد الجزائري.. ماذا قال؟
أخبار القليوبية| رؤساء مدن جدد ..وفاة مدير الشباب.. وإصابة 5 أشخاص بتسمم غذائى
عزت إبراهيم: تطورات إيجابية في الأوضاع السورية بعد لقاء العقبة
منح يحيي الفخراني والخطيب جائزة إنجاز العمر من مهرجان الأفضل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

إيهاب توفيق والسقا يساندان سناء البيسي على المسرح

السقا وإيهاب توفيق برفقة سناء البيسي
السقا وإيهاب توفيق برفقة سناء البيسي
أحمد البهى
×

حرص الفنان أحمد السقا والفنان إيهاب توفيق علي مساندة الإعلامية القديرة سناء البيسي علي المسرح خلال تكريهما فى مهرجان الأفضل .

وكرم مهرجان الأفضل الإعلامية سناء البيسي بجائزة إنجاز العمر فى دورته العاشرة ، بعد مشوار طويل قدمته فى مجال الصحافة الاعلام .

منح مهرجان الأفضل جائزة النجم الذهبي للفنان أحمد السقا خلال الحفل المقام بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وبمجرد صعوده أدي تحية عسكرية للفنان محمود قابيل الرئيس الشرفي للمهرجان علي المسرح.

وحرص النجم أحمد السقا علي القاء كلمة قدم الشكر فيها لادارة المهرجان علي التكريم، وحرص السقا علي إهداء الجائزة لوالده المخرج الراحل صلاح السقا.

وأوضح السقا سبب تأديته تحية عسكرية للفنان محمود قابيل علي المسرح قائلا: الفنان محمود قابيل كان مقاتلاً  فكان يشغل منصب ضابط في القوات المسلحة وحارب علي الجبهة فتحية له ولجميع المقاتلين.

الفنان إيهاب توفيق أحمد السقا الفنان أحمد السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء ..وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة تنقلات المحليات الجديدة

الأهلي

لاعب مفاجأة .. صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. حركة تنقلات المحليات الجديدة في 24 محافظة

احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يثير غضب جماهير الأهلي بسبب وسام ابوعلي

عبد الواحد السيد

العربية اتعجنت.. عبد الواحد السيد يتعرض لـ حادث سير مروع

الشيخ أحمد عبده الباز

مات بالحرم المكي.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ أحمد عبده الباز: كان مثالًا يُحتذى به

أوقات يحرم فيها الجماع

4 أوقات يحرم فيها الجماع .. واحذر هذا التوقيت كفارته «4 جرامات ذهب»

ترشيحاتنا

القوافل الدعوية

الأوقاف تطلق قوافل للمحافظات الحدودية لنشر سماحة الإسلام والقيم الإنسانية

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر في 2024.. جولات خارجية تعزز الرسائل الحضارية وتدعم القضايا الإسلامية

وزير الأوقاف

استقبال حافل.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد تنمية المجتمع بمنية النصر بالدقهلية

بالصور

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

3 طرق طبيعية لزيادة مستويات الحديد في الجسم

طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم

حافظ على صحة ابنك: 10 خطوات هامة لوقاية الأطفال من الأمراض التنفسية والبرد المنتشر

الأطفال
الأطفال
الأطفال

احذر تناول الفول يوميًا.. هذا ما يفعله بجسمك

مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد