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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الاحتلال يعترف بفشله في اعتراض صواريخ اليمن: لسنا محصنين تمامًا

الحوثيين
الحوثيين
محمد على
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قالت وسائل إعلام عبرية إن صافرات الإنذار دوت في غلاف غزة والنقب الغربي جنوب الأراضي المحتلة بسبب الخشية من تسلل مسيرة تم اعتراضها بعد ذلك.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى اعتراض مسيّرة معادية تسللت إلى منطقة غلاف غزة، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم اعتراض المسيرة من منطقة الشرق.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن المسيرة التي تم اعتراضها أُطلقت على الأرجح من اليمن حيث يقوم الحوثيون بمهاجمة الاحتلال منذ أشهر طويلة اعتراضا على الإبادة في غزة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تبعًا لذلك فالتحقيق حول سقوط الصاروخ الذي أطلق من اليمن من قبل الحوثيين مستمر حتى اللحظة، معترفًا بأن الدفاعات الجوي للاحتلال ليست محكمة تماما ويجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال.

مسيرة صفارات الإنذار غلاف غزة هيئة البث الإسرائيلية الإبادة النقب الغربي جنوب الأراضي المحتلة

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