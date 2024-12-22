مستشار بالأكاديمية العسكرية: القوات الجوية تمتلك قدرات هائلة للتعامل خارج الحدود بكفاءة عالية.. فيديو

تحدث لواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن تفقد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحدى القواعد الجوية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "زيارة وزير الدفاع إلى القاعدة الجوية للاطمئنان على جاهزية القوات".

وأضاف: "زيارة وزير الدفاع إلى القاعة الجوية تأتي للتأكد من جاهزية القوات في توقيت قصير"، موضحا أن وزير الدفاع زار المقاتلين في مدرسة التدريب على أعمال القتال الجوي والمناورات.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي فى إطار المتابعة الميدانية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.

واسترسل أن القوات الجوية المصرية تمتلك قدرات عالية للعمل خارج الحدود لمسافات كبيرة، معقبا: "القوات الجوية تمتلك قدرات هائلة للتعامل خارج الحدود بكفاءة عالية"، موضحا أن طائرات الرافال قادرة على حمل 9.5 طن أسلحة متنوعة.

وأوضح لواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن دول عربية ترسل أبنائها الطيارين للتدريب في مدرسة التدريب على القتال الجوي.

