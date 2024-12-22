ماذا يفعل القرين عندما تحزن؟.. 7 حقائق ينبغي معرفتها تقيك شروره

لاشك أن السؤال عن ماذا يفعل القرين عندما تحزن ؟، يعد أحد أكثر مخاوف الكثيرين ، حيث إن القرين والجن وما يخص عالم الشياطين ، قد يصل بالبعض درجة الرعب، باعتباره من الأسرار الخفية والمخيفة في ذات الوقت ، ولعل ما يطرح السؤال عن ماذا يفعل القرين عندما تحزن ؟، هو تلك القصص والروايات المنتشرة عنه بين الناس والتي تزيد الخوف خوفًا.

ماذا يفعل القرين عندما تحزن

ورد في مسألة ماذا يفعل القرين عندما تحزن ؟، أنه يعتقد البعض أن القرين يحتضن صاحبه عندما يبكي وحده، حيث ينعكس ذلك على ارتفاع درجة حرارة الجسم ، كذلك يقال بأن القرين يبكي مرة واحدة فقط، عندما يموت صاحبه، إلا أن ذلك ليس عليه دليل، حيث قد يعتبر من الأمور التي لا يمكن تحديدها بدقة.

كما ورد أنه ليس هناك دليل أو حديث عن بكاء القرين عند موت صاحبه مقتولاً، إلا أن القرين علاقته تعتبر علاقة عداوة، حيث قد يوسوس إلى صاحبه، كذلك قد يجعل صاحبه يرتكب الذنوب، كما يعد من الصعب أن يسيطر الإنسان على قرينه، بل قد يتمكن القرين من السيطرة على صاحبه.

ماذا يفعل القرين

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن دور القرين من الجن هو تزيين الأعمال فقط، وكلما استجاب الإنسان لفكرة زين له أخرى.

وأوضح «جمعة»، أن الإنسان غير السوى يكون ألعوبة بيد الشيطان، لأنه يفرح بعروضه الشيطانية التي تميل إليها نفسه الأمارة بالسوء وتطالبه بالمزيد منها.

ما هو القرين

وأضاف أن القرين هو الشّيء الّذي يلازم الإنسان أينما كان، في حلّه وترحاله، وهو معلّقٌ به، وتكمن وظيفته الحقيقيّة بالإيحاء إلى الإنسان ولبسه، ويعدّ حديث النّفس من فعل القرين، فمن منّا لا تحدّثه نفسه.

واستشهد بما قال الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-: «ما منكم من أحدٍ إلّا وقد وُكّل به قرينه من الجنّ وقرينه من الملائكة!!، قالوا : وإيّاك يا رسول الله؟ قال: وإيّاي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلّا بخير».

وعرّف البعض القرين بأنّه شيطانٌ مسلّط على الإنسان بإذن الله -عزّ وجل- يأمره بالفحشاء، وينهاه عن المعروف، ودليل ذلك قوله – تعالى-: «الشّيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء».

وأفاد بأن الله – تعالى- قد منَّ على العبد بقلبٍ سليم صادق، فإنّه يقوّيه على قرينه، ومن ذلك قوله تعالى: «وإمّا ينزغنّك من الشّيطان نزغٌ فاستعذ بالله إنّه هو السّميع العليم»، وعمل القرين من الشياطين الوسوسة والشكّ والظنّ وتزيين الباطل للإنسان، إضافةً إلى التّعاون مع السّحرة وشياطينهم في حالة الحاجة إليه.

القرين يؤذي صاحبه

وأشار إلى أن القرآن الكريم وصف القرين بأنه وسواس خناس، وأن كيده ضعيف ولا يستطيع أن يؤذى الإنسان، ودوه تزيين الشهوات لابن آدم، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا» سورة النساء (76)، وقوله تعالى: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ» سورة الناس.

وأفاد بأنه يخنس أي يهرب عند الاستعاذة وقول لا إله إلا الله، والاستغفار، منبهًا على أن الذِكر يصيب الشيطان بصداع، منبهًا إلى أن النفس الأمارة بالسوء تأثيرها على صحابها أخطر من القرين الذي يزين له الشهوات، فالقرين يزين للإنسان الشهوات ولا يلح عليه بل يعرض عليه المعصية ويتركه للاختيار.

وتابع: أما النفس الأمارة فتلِح على صاحبها بفعل المحرمات ولا تتركه إلا بفعلها، مستشهدًا بقول الله تعالى: «قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ» سورة ق الآية (27).

القرين في القرآن

وقد ذُكِر القرين في القرآن الكريم في عدّة مواضع، وبيّنت هذه المواضع أنّه يضرّ الإنسان، ويزيّن له المعاصي في أغلب الحالات، ومن ذلك:

- قوله تعالى: «ومن يعشُ عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين»، ( الزّخرف 36).

- قوله تعالى: «قال قائلٌ منهم إنّي كان لي قرين»، (الصّافات 51).

- قوله سبحانه: «حتّى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين فبئس القرين»، (الزّخرف38).

كيفية التغلب على القرين من الجن

ورد عن كيفية التغلب على القرين من الجن ؟ أنه يمكن للإنسان التغلّب على قرينه من الجن المؤذي عن طريق ثلاثة أمور، وهي :

-التحصّن وقراءة القرآن.

- المحافظة على أذكار الصّباح والمساء.

- قراءة سورة البقرة كلّ ثلاثة أيّام مرّةً؛ فهي طاردة للشرّ وللسحر.