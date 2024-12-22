منتخب البحرين يفوز على السعودية 3-2 في كأس خليجي 26

حقق منتخب البحرين الفووز على المنتخب السعودي بنتيجة 3-2، في افتتاح مشوارهما ببطولة خليجي 26، مساء اليوم الأحد.

سجل أهداف المنتخب البحريني كلا من مهدي عبدالجبار في الدقيقة 19، ومهدي حميدان في الدقيقة 38، ومحمد مرهون بالدقيقة 76.

بينما سجل للمنتخب السعودي اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة 73، وصالح الشهري في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة الثانية، بفارق النقاط عن الوصيف المنتخب العراقي، وجاءت السعودية واليمن في المركزين الثالث والرابع على التوالي دون أي نقاط.