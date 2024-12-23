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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

وزير الصحة يهنئ العلماء المُكرمين باحتفال جامعة القاهرة بعيد العلم الـ19

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر
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شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، فعاليات احتفال جامعة القاهرة بـ«عيد العلم» الـ19، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وعدد من الوزراء السابقين، وعمداء وأساتذة الجامعة.

وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعوته لحضور الاحتفال بعيد العلم، والذي يعد مناسبة هامة في تقدير العلماء والمبدعين في مختلف مجالات المعرفة، وتأكيداً على دورهم في نهضة المجتمع وتطويره وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن اعتزازه وفخره بجامعة القاهرة التي تصقل الطالب بحب الوطن والعلم، مهنئًا العلماء البارزين المُكرمين خلال الاحتفالية، مؤكدًا أهمية الجوائز التقديرية للعلماء والشخصيات العامة، عرفانًا بدورهم عبر رحلة حياتهم ومشوارهم العلمي.

وأكد «عبدالغفار» أهمية هذا الحدث في تعزيز الوعي بالعلم والتعليم في بناء المجتمعات وتحقيق التقدم، وتحفيز الأجيال الجديدة على الاهتمام بالتعليم وتطوير المهارات، فضلاً عن تسليط الضوء على التقدم الذي حققه العلم في مختلف المجالات، وتشجيع المجتمع على البحث والابتكار في جميع المجالات العلمية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي يعكس التقدير لقيمة العلم والعلماء، مؤكدًا أن هذه المناسبة تفيض بالفخر بالإنجازات العلمية والبحثية التي حققتها جامعة القاهرة على مدار تاريخها الطويل، مشيرًا إلى أن الجامعة تمكنت من تحقيق إنجازات علمية وبحثية محلية ودولية بفضل علمائها وطلابها المبدعين، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به.

تكريم العلماء اليوم يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم

وأكد الوزير أن تكريم العلماء اليوم يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم العالي ودعم التميز والإبداع، بهدف تحقيق النهضة المجتمعية وتعزيز مكانة مصر العلمية عالميًا، وأوضح أن هذا الاحتفال يُبرز رسالة واضحة بأن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو التميز والإبداع، وأن العلماء والباحثين هم قادة المستقبل.

وأشار الدكتور عاشور إلى أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تشهد تحولًا غير مسبوق نحو جامعات الجيل الرابع، وذلك ضمن رؤية إستراتيجية أطلقتها الوزارة في مارس 2023 لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى تركيز الجهود على إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، ودمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في العملية التعليمية، فضلًا عن تعزيز الشراكات الدولية وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.

أشاد الوزير بالإنجازات التي حققتها جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا كبيرًا في العديد من التصنيفات العالمية، وأوضح أن هذه الإنجازات شهادة على جودة التعليم والبحث العلمي في مصر، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز هذا التقدم على الساحة الدولية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، الملامح العامة لخطط وأوليات العمل بجامعة القاهرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا مواصلة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية، انطلاقًا من حرص القيادة على إحداث التغيرات النوعية وبناء الإنسان صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

وزير الصحة رئيس جامعة القاهرة وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان عيد العلم

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