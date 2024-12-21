وكيل وزارة الصحة يشيد بتعامل الأطقم الطبية مع حريق مستشفى الصدر بقنا

قدم الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، الشكر للفريق الطبي بمستشفي الصدر ومستشفي قنا العام علي الملحمة الطبية التي قدمتها الفرق الطبية بتلك المستشفيات والتعامل السريع مع حادث الحريق المحدود الذي نَشب بمستشفي صدر قنا منذ أيام.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، مع مديري المستشفيات العامة المركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا، بحضور الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية، والدكتورة أسماء مصطفي، مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور عبدالله حمدى، مدير الطب العلاجي وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

ناقش الاجتماع، توافر الأدوية الجديدة مع الالتزام بسياسات البروتوكولات الخاصة بصرف الأدوية ومتابعة التسليم والتسلم للأدوية بين الأطباء، مع المتابعة لتغير كتابة الأدوية في التذاكر الخارجية ومتابعة جرعات الأنسولين وأدوية السيولة بالأقسام الداخلية وفقاً للتسليم الصحيح بين الأطباء.

وتضمن الاجتماع، مناقشة إمكانية تفعيل برنامج الصيدلة الإكلينيكية داخل مستشفي قوص المركزى بما يحسن من الخدمات المقدمة للمرضي بالمستشفي، ووضع خطة لتبادل الأدوية بين المستشفيات ومراجعة نواقص الأدوية بالمستشفي، مع المتابعة المستمرة لقرارات نفقة الدولة الخاصة بصرف الأدوية المزمنة والعمل علي التسريع في استصدار القرارات للمرضى.

وناقش الاجتماع، أعمال السلامة والصحة المهنية داخل المستشفيات، مع التأكيد علي مراجعة كافة طفايات الحريق والتأكد من ملأها بصورة مستمرة مع فصل كافة الأجهزة الكهربائية الغير مستخدمة عن مصدر الكهرباء، مع تنفيذ للإشتراطات الصحية الخاصة بالصيدليات من ثلاجات، تكييفات، طفايات حريق للحفاظ علي الأدوية وفقاً لدرجة الحرارة المقررة مع إعادة توزيع لتلك الأجهزة داخل المستشفى حسب الاحتياج.

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا، توفير المستلزمات الطبية الخاصة بعمل مزارع بكتيرية داخل معامل المستشفيات، وخاصة تلك المستشفيات المفعل بها برنامج الـ AMR، مع تفعيل البروتوكولات العلاجية الخاصة بصرف الأدوية وعقد لجنة داخلية بكل مستشفى لوضع خطة صرف المضادات الحيوية وفقاً لما أقرته الوزارة.