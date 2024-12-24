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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

الصحة وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتحسين خدمات طب الأسنان

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول
عبدالصمد ماهر
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شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، توقيع بروتوكول تعاون بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة وكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، في إطار سعي وزارة الصحة لتحقيق التكامل بين الجهات التابعة لها،وخبرات الجامعات المصرية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقام بتوقيع البروتوكول، الدكتورة مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور كريم البطوطي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، في حضور  الاستاذ الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وقيادات الوزارة والجامعة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على أهمية تعزيز الشراكات مع الجامعات المصرية للاستفادة من إمكانياتها العلمية والتدريبية في المجال الصحي، مشددًا على أن هذا التعاون يسهم في تطوير الخدمات الطبية والبحث العلمي، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة.

تطوير مستوى الخدمات الصحية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية من خلال توفير كوادر طبية متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن هذه الكوادر ستعمل بمختلف أقسام مركز الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر، بما يشمل العيادات الصباحية والمسائية، والأقسام الداخلية، ووحدات الرعاية المركزة والطوارئ، لافتًا أن البروتوكول يتضمن تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل الأطباء العاملين بالمركز، مع منح الأولوية لشباب الأطباء المقيمين لتسجيلهم في برامج الدراسات العليا بالكلية.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن البروتوكول يسمح بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات العلمية لتقديم خدمات طبية متخصصة في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى تدريب الأطباء العاملين بالمركز ونقل الخبرات العلمية إليهم، مؤكدًا أن المركز سيلتزم بتوفير المعدات والمستلزمات الطبية، إلى جانب تجهيز العيادات بالشكل الأمثل لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مع إدخال تخصصات دقيقة في مجال طب الأسنان لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن إنشاء وتطوير المراكز الطبية المتخصصة يعكس التزام الوزارة بتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات المرضى والمترددين على تلك المراكز.

الصحة وزارة الصحة جامعة عين شمس وزارة الصحة والسكان صحة الاسنان

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