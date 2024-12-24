الأنبا بشارة جودة يلتقي كهنة الإيبارشيّة ويعطي عظة روحية

التقى نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشيّة، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اللقاء بالصلاة، ثم ألقى صاحب النيافة تأملًا روحيًا للحاضرين، انطلاقًا من (رسالة يهوذا ٩ - ١١) إلى المدعوين المقدسين في الله، لأنه علينا مراجعة الذات من خلال تحذيرات الرسالة:

١- ألا نسلك طريق قايين (طريق الغيرة والقتل)، بل طريق المحبة والغفران.

٢- ولا نسقط في ضلالة بلعام (في محبة المال والمظاهر الخداعة)، بل بالتجرد من ملذات العالم.

٣- ولا نهلك في مشاجرات قورح (أي نسلك بروح المحبة الاخوية والخدمة للرب).

٤- غيوم بلا ماء وأشجار بلا ثمر.

كذلك، أكد الأب المطران أهمية مراجعة الذات على المستوي الكهنوتي، مشجعًا ضرورة المواظبة على رتب التوبة، ومعايشة سر المصالحة، مشيرًا إلى افتتاح عام يوبيل الرجاء بالإيبارشية، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

تضمن اللقاء أيضًا انتخاب مجلس الشورى الجديد بالإيبارشية، حيث قدم صاحب النيافة كلمات التشجيع للمجلس الجديد، متمنيًا له خدمة مثمرة، كما عبر عن امتنانه إلى المجلس السابق، لما بذله من مجهودات كبيرة، كما تم عرض خطة أنشطة نصف العام، داخل كنائس الإيبارشيّة.