قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كفاءات شابة.. حركة تنقلات محدودة لمفتشي ورؤساء مباحث أمن الجيزة| خاص
وزير الخارجية اللبناني: نتمسك بوحدة سوريا واستقلالها
لمدة 6 أشهر .. إعلامي شهير يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة
رئيس وزراء رومانيا مارسيل تشيولاكو يحصل على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة
ميليشيا الحوثي اليمنية تستهدف يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي
الكاف يوافق على نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز إلى القاهرة
مفاوضات لترسيم الحدود البحرية.. تركيا تعلن خطة عمل عاجلة في سوريا
وزير دفاع الاحتلال يتوعد قادة الحوثيين: سنستهدفكم بصنعاء أو أي مكان باليمن
أمريكان إيرلاينز توقف جميع رحلاتها بسبب مشكلة فنية
وفاة يوسف ندا مؤسس إمبراطورية "الإخوان الإرهابية" المالية.. وخبير: الجماعة أصبحت «عارية»
23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج من يناير إلى أكتوبر 2024
وزير الأوقاف يناقش مع سفير ماليزيا سبل التعاون بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

الزراعة: إصدار اللائحة التنفيذية لحيازة الحيوانات قريبا

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية
فريدة محمد
×

انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية  لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، رغم ما تضمنته نصوصه من صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون، قائلاً: "اللائحة التنفيدية اختصاص حكومي واعطينا الفرصه لوزارة الزراعة باعتبارها الوزارة الاصليه، واستعجبنا وقتها كيف يصدق الرئيس علي قانون ويُشهر في 2023 ، ولم تخرج لائحته التنفيذيه ونحن نقترب من العام الثاني لصدور القانون".

وقال السجيني "لا أعلم هل هذا يحمل مخالفه دستوريه تستوجب المساءله؟ ، لكننا اعتبرنا أن الحكومة الحالية الجديدة وأمهلنا الفرصة، فنريد السماع خلال هذا الاجتماع عن خطوات جدية بُذلت في هذا الصدد".

وأشاد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بوزيرة التنمية المحلية التي طالبت الحضور أمام اللجنة، قائلا : " الوزير اللي بيطلب أنه يحضر للمجلس شجاع ومخلص ..لا اتذكر في الحكومة السابقه وزير رغب في الحضور  غير وزيري النقل والبيئة، وجُدد لهم في الحكومة الجديدة، لأن الوزير الجاد بيبان".

ولفت مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك خطوات جادة بذلت في سبيل الاسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، علي أن تصدر قريباً.

وأضاف "الصياد" أن الوزارات الثلاث المعنية "الزراعة، التنمية المحلية، البيئة"، فور الانتهاء من اجتماع لجنة الادارة المحلية الاخير في هذا الشأن وتوصياتها، وقعت علي مشروع اللائحة، وتمر ارساله إلي مجلس الوزراء، ومع المراجعة التشريعية تم وضع ضوابط آخري ويتم المناقشة حاليا علي أن تعتمد قريباً لاصدارعا، قائلا : نحن في اخر خطوة، واتوقع مع الاجتماع القادم نحتفي بخروج اللائحة".

وتابع "الصياد" أن الوزارة لم تنتظر حتي خروج اللائحة التنفيذية، حيث قامت بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومنها التنمية المحلية والتعاون الدولي، بالاعداد والجاهزية لتنفيذ القانون، ووجدنا إمكانيات جيده بهيئة الخدمات البيطرية والتي سُخرت لهذا الأمر، مشيرا إلي أنه تم تحديد عدد 2 موقع للشلتر بكل محافظة والانتهاء من التصميمات الخاصة بها وتكلفتها، قائلا : "سيكون التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".

ولفت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلي أنه تم وضع خطة كاملة علي مدار 3 سنوات شاملة التكلفة، وأرسلنا لوزارة التعاون الدولي لدعمنا في الشق المالي من خلال التمويل والمنح، وبمجرد صدور اللائحة سيتم الاعلان الكامل عن كافة التفاصيل الخاصة بالخطة.


ونوه مصطفي الصياد، إلي موافقة التنظيم والادارة بضم عدد جيد من الاطباء البيطرين، لاسيما والعجز الذي كنا نعاني منه في ظل الموقف الحكومية من التعينات الجديدة.

وأشار الصياد، إلي عدد من التجهيزات الاخري ومنها إعداد سيارتين في كل محافظة، مجهزه بالاقفاص لنقل الحيوانات الخطرة، ونجهز مستشفي المكلب بكافة التجيهزات اللازمة، لاسيما وان محافظة القاهرة ستكون النواه للانطلاق 
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني والتي خصصت  لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماعي اللجنة المنعقدين بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2024، بحضور الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، ومصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

الحكومة رئيس حيازة الحيوانات تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يعود للنوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

تقييمات الصف الأول الابتدائي و الصف الثاني الابتدائي

جدول تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المحافظات.. الكيفية والمواعيد

كهربا

أمير هشام: كهربا يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

موجة برد شديدة

صقيع قارس يضرب مصر.. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة

سعر الشاي اليوم

انخفاض سعر الشاي اليوم.. أسعار السلع الأساسية الثلاثاء 24-12-2024

مايا دياب بفستان شفاف

نسيت إننا في الشتاء.. فستان مايا دياب في «موريكس دور» يثير الجدل

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024

كهربا

أمير هشام يكشف تفاصيل الفيديو المتداول عن كهربا ويوجه نصيحة للاعب

ترشيحاتنا

تفسير حلم المطر والرعد والبرق ..وعلاقتة بالماضي والحاضر

تفسير حلم المطر والرعد والبرق وعلاقته بالماضي والحاضر

أبراج تواجه أزمات مالية صعبة في عام 2025

تحذيرات وتوقعات ..5 أبراج تواجه أزمات مالية صعبة في 2025

حلوى الجيلي بالفواكه بدون سكر

من دون سكر وبيض.. حلويات بسعرات حرارية أقل لأسرتك

بالصور

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

البلوجر جهاد
البلوجر جهاد
البلوجر جهاد

ما حقيقة انتشار فيروس غامض يؤدي للرقص في أوغندا يدعى دونجا دونجا

دينجا دينجا
دينجا دينجا
دينجا دينجا

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية.. تأثير الحزن على الصحة ونصائح للوقاية من الأزمات

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية
وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية
وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية

جريئة ومميزة .. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بالهودي الموف

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

فيديو

أزمة الجابوني أرون بوبيندزا مع الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

المزيد