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صندوق الإسكان الاجتماعي: إطلاق رابط إلكتروني لحل مشكلة التقديم على الموقع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اقتصاد

صندوق الإسكان الاجتماعي: إطلاق رابط إلكتروني لحل مشكلة التقديم على الموقع

مي عبد الحميد
مي عبد الحميد
قسم الاقتصاد
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أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يسعى لمواكبة ورصد المعوقات التي تظهر أمام المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5"؛ بهدف العمل على حلها بصورة فورية ودورية، خصوصًا مع وصول أعداد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط إلى 722 ألف مواطن، بينما سدد 457 ألف مواطن مقدم الحجز وقام 257 ألف مواطن برفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الصندوق رصد ظهور عدة معوقات أمام المواطنين خلال عملية رفع المستندات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، وهو ما استدعى العمل على حلها.

وأعلنت مي عبد الحميد عن إطلاق منصة جديدة لمساعدة المواطنين على تقديم طلبات لحل مشكلات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الإلكتروني التالي https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/PortalTickets

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني وكتابة رقمهم القومي ورقم الهاتف الخاص بهم، ثم اختيار طبيعة المشكلة التي تواجههم.

وأضافت أنه تم تقسيم هذه المشاكل إلى عدة تصنيفات بناءً على الرسائل التي تظهر للمواطنين، وهى، أولًا رسالة تفيد بأن هناك بعض الخطوات المطلوبة لتجهيز الحساب برجاء الاتصال بخدمة العملاء، وثانيًا ظهور رسالة بأن الطلب الخاص بكم مرفوض أو معلق برجاء الاتصال بخدمة العملاء، وثالثًا ظهور رسالة بأن الرقم القومي ورقم الموبايل غير متطابقين.

وأضافت أن المشكلة الرابعة هي تعديل رقم الموبايل المسجل سابقاً، وخامسًا ظهور رسالة بأن الرقم القومي مسجل بالفعل، علماً بأن العميل ليس لديه حساب من قبل، وسادسًا ظهور رسالة بأن الرقم القومي غير مدرج بقاعدة بيانات الصندوق، وسابعًا عدم إرسال كود التفعيل لرقم الهاتف المسجل.

وأضافت مي عبد الحميد أنه بعد اختيار المواطن لمشكلته سوف يتم حلها خلال ٢٤ ساعة فقط، ويمكن للمواطن التأكد من حل المشكلة من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني مرة أخرى والاستفسار عن ذلك، وبعدها يمكنه رفع مستنداته بصورة طبيعية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خصص عددا من مراكز خدمة المواطنين في أجهزة مدن "بدر، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدو، و١٥ مايو، والمنيا الجديدة، وطيبة الجديدة"، وذلك خلال الفترة من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٣ عصرًا.

وأوضحت أن هذه المراكز سوف تقوم بالرد على استفسارات المواطنين، وكذلك تسلم مشاكلهم المتعلقة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق، ثم تقوم بإرسالها إلى خدمة العملاء بالصندوق كي يتم حلها، والمتابعة مع العميل بعد 24 ساعة فقط، وبعدها يمكن للعميل رفع مستنداته بصورة طبيعية.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق قرر زيادة عدد الموظفين المختصين بالرد على مكالمات المواطنين في مركز خدمة المواطنين Call Center، لمواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد المتصلين.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم تخصيص مسار محدد لحل مشاكل التسجيل عند الاتصال بمركز خدمة المواطنين Call Center وذلك باختيار رقم (1) من الرسالة الصوتية عند الاتصال بأرقام الصندوق، وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي.

وأضافت أنه سوف يتم تسجيل شكاوى المواطنين من الموقع الإلكتروني من خلال الموظفين في مركز خدمة المواطنين Call Center، وإرسالها إلى الصندوق لحلها خلال ٢٤ ساعة فقط، ويستطيع المواطن رفع مستنداته بصورة طبيعية بعد ذلك.

وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يستمر في متابعة المعوقات التي تواجه المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان سكن لكل المصريين5 والعمل على حلها، بما يمنح الجميع الحق والفرصة في التقدم.

وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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