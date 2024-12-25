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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

إبراهيم عيسى: الاصطفاف الوطني ضرورة حتمية لمواجهة مخططات الفوضوية

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشارع المصري ناضج وواعي فاهم ورغم الاحباط والأوضاع الاقتصادية إلا أن المجتمع على وعي ومعرفة وفهم بأن الجماعة هي إرهابية وفوضوية وتسعى لخراب مصر، قائلا: "لا سند أو استناد على الجماعة الإرهابية إلا لتدمير الوطن وكل الأوطان".


وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا لم نتمكن من تفتيت قدرات وأفكار الجماعة الإرهابية وهو ما يجعلنا أن نرى أولويات مصر في هذه المرحلة، مؤكدًا أن هناك هجمات من قبل التيار الإسلام السياسي والدول والجهات التي كانت تعتقد أن الإسلام السياسي لابد مواجهته بكل عنف في حالة موائمة مع الإسلام السياسي الآن وهو ما يصب ويضع مسئولية أكبر على كتف مصر.

وتابع: "مصر الدولة التي لها صواب كامل بشأن التعامل مع الإسلام السياسي وتظهر خطورة هذا التيار، وتيار الإسلام السياسي هو إرهابي ويريد تدمير وخراب الأوطان، لابد أن نستخلص أن التماسك والالتفاف الوطني ضرورة حتمية، في حاجة للاصطفاف والتماسك الوطني وفي حاجة للتنوع والاختلاف السياسي، وفي حاجة لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، وتجديد للفكر الديني ومحاربة فكر الإرهاب، وهي أولويات هذه المرحلة".

إبراهيم عيسى حديث القاهرة الشائعات الوطن

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