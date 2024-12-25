بشرى.. انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم

يحرص المواطنون على متابعة أسعار الذهب بانتظام، خاصةً آخر التحديثات المتعلقة بأسعار المعدن الأصفر في السوق، وتتغير هذه الأسعار بشكل مستمر على مدار اليوم وفقًا للتقلبات العالمية لأسعار الأوقية، بالإضافة إلى حركة البيع والشراء، وتأثير سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلي.



أسعار الذهب في مصر اليوم



يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب اليومية في مصر، حيث يقدم موقع "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب والأونصة.

عيار 24 سعر البيع 4269 جنيه - سعر الشراء 4246 جنيه

عيار 22 سعر البيع 3913 جنيه - سعر الشراء 3892 جنيه

عيار 21 سعر البيع 3735 جنيه - سعر الشراء 3715 جنيه

عيار 18 سعر البيع 3201 جنيه - سعر الشراء 3184 جنيه

عيار 14 سعر البيع 2490 جنيه - سعر الشراء 2477 جنيه

عيار 12 سعر البيع 2134 جنيه - سعر الشراء 2123 جنيه

الاونصة سعر البيع 132767 جنيه - سعر الشراء 132057 جنيه

الجنيه الذهب سعر البيع 29880 جنيه - سعر الشراء 29720 جنيه

الأونصة بالدولار 2613.90 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم



يعد سعر الجنيه الذهب من المواضيع التي تثير اهتمام العديد من المستثمرين، سواء بغرض البيع أو الشراء، نظرًا لكونه وسيلة فعّالة لحفظ الأموال وتجميدها في المعدن الأصفر، ويتميز الجنيه الذهب بانخفاض مصنعيته مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى، مما يجعله الخيار الأمثل للكثيرين.

كما يهتم المقبلون على الزواج بمعرفة سعره اليومي، سواءً من حيث البيع أو الشراء، مع أو بدون مصنعية، يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 24.

سعر مصنعية الذهب في مصر 2024



تتراوح مصنعية الذهب والمشغولات الذهبية في مصر ما بين 170 إلى 200 جنيه تقريبًا، بينما تبدأ المصنعية على المشغولات الذهبية المستعملة من 35 جنيهًا. يتم إضافة سعر المصنعية إلى سعر الجرام، مع العلم أن هذه المصنعية تختلف من تاجر لآخر وفقًا لتصميم المشغولات وجودتها، وكذلك المواد المضافة إليها.

الفرق بين أعيرة الذهب 21 و 24

يفضل العديد من الراغبين في شراء الذهب معرفة الفرق بين عيار 21 وعيار 24. يحتوي الذهب عيار 24 على 99.99% من الذهب الخالص، بينما يحتوي الذهب عيار 21 على 87.5% من الذهب الخالص، مع تداخل معادن أخرى بنسب أكبر كلما انخفض العيار.