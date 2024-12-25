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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

بشرى.. انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم

الذهب اليوم في مصر
الذهب اليوم في مصر
محمد غالي
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يحرص المواطنون على متابعة أسعار الذهب بانتظام، خاصةً آخر التحديثات المتعلقة بأسعار المعدن الأصفر في السوق، وتتغير هذه الأسعار بشكل مستمر على مدار اليوم وفقًا للتقلبات العالمية لأسعار الأوقية، بالإضافة إلى حركة البيع والشراء، وتأثير سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلي.


أسعار الذهب في مصر اليوم


يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب اليومية في مصر، حيث يقدم موقع "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب والأونصة.

عيار 24  سعر البيع  4269 جنيه  - سعر الشراء  4246 جنيه
عيار 22  سعر البيع 3913 جنيه   - سعر الشراء  3892 جنيه
عيار 21  سعر البيع 3735 جنيه   - سعر الشراء  3715 جنيه
عيار 18  سعر البيع 3201 جنيه  - سعر الشراء  3184 جنيه
عيار 14  سعر البيع 2490 جنيه - سعر الشراء  2477 جنيه
عيار 12  سعر البيع 2134 جنيه  - سعر الشراء  2123 جنيه
الاونصة  سعر البيع 132767 جنيه  - سعر الشراء  132057 جنيه
الجنيه الذهب سعر البيع 29880 جنيه  - سعر الشراء  29720 جنيه
الأونصة بالدولار    2613.90 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم


يعد سعر الجنيه الذهب من المواضيع التي تثير اهتمام العديد من المستثمرين، سواء بغرض البيع أو الشراء، نظرًا لكونه وسيلة فعّالة لحفظ الأموال وتجميدها في المعدن الأصفر، ويتميز الجنيه الذهب بانخفاض مصنعيته مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى، مما يجعله الخيار الأمثل للكثيرين.

كما يهتم المقبلون على الزواج بمعرفة سعره اليومي، سواءً من حيث البيع أو الشراء، مع أو بدون مصنعية،  يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 24.

سعر مصنعية الذهب في مصر 2024


تتراوح مصنعية الذهب والمشغولات الذهبية في مصر ما بين 170 إلى 200 جنيه تقريبًا، بينما تبدأ المصنعية على المشغولات الذهبية المستعملة من 35 جنيهًا. يتم إضافة سعر المصنعية إلى سعر الجرام، مع العلم أن هذه المصنعية تختلف من تاجر لآخر وفقًا لتصميم المشغولات وجودتها، وكذلك المواد المضافة إليها.

الفرق بين أعيرة الذهب 21 و 24

يفضل العديد من الراغبين في شراء الذهب معرفة الفرق بين عيار 21 وعيار 24. يحتوي الذهب عيار 24 على 99.99% من الذهب الخالص، بينما يحتوي الذهب عيار 21 على 87.5% من الذهب الخالص، مع تداخل معادن أخرى بنسب أكبر كلما انخفض العيار.

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم سعر مصنعية الذهب أسعار المعدن الأصفر

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