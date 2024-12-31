قرار بشأن سيدة حاولت تهريب 750 ألف جنيه للخارج

أمرت جهات التحقيق بحبس سيدة حاولت تهريب مبالغ مالية خارج البلاد داخل حقيبة أثناء إنهاء إجراءات مغادرتها على متن إحدى الرحلات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لمحاولتها تهريب مبالغ مالية حال إنهاء إجراءات سفرها خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

وتمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الدقهلية ) ، وبحوزتها (مبلغ مالى 750 ألف جنيه) مخبأ داخل إحدى الحقائب .. حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية المغادرة من البلاد بالمخالفة للقانون، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد ، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة .

