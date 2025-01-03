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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لو مسافر.. تخفيضات 25% على رحلات الطيران بين مصر والإمارات

ويز إير
ويز إير
نورهان خفاجي
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كشفت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن تقديم تخفيضات على تذاكر الطيران تصل إلى 25% على مجموعة من الرحلات والوجهات الدولية بينها رحلاتها إلى مصر، بمناسبة حلول العام الجديد، تبدأ من 199 درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوهان إيدهاجن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: "يسرنا استقبال العام الجديد بخصومات تصل إلى 25% على وجهات سفر مميزة ضمن شبكة وجهاتنا المتنامية باستمرار، بما ينسجم مع منهجيتنا الرائدة في المنطقة والرامية إلى توفير رحلات طيران منخفضة التكلفة. ومع انطلاق موسم التخطيط للعطلات هذا العام، نقدم للمسافرين من العائلات والأصدقاء مجموعة من العروض المميزة لاستكشاف التجارب الفريدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. ونتطلع للترحيب بجميع المسافرين من مختلف الأعمار على متن طائراتنا قريباً".

وتشمل الرحلات الجوية المُختارة كلاً من أبوظبي إلى الإسكندرية (مصر)، وألماتي (كازاخستان)، وعمّان (الأردن)، والعقبة (الأردن)، وأستانا (كازاخستان)، وأثينا (اليونان)، وباكو (أذربيجان). كما يشمل العرض رحلات جوية من العاصمة الإماراتية إلى كل من بلغراد (صربيا)، وبيشكيك (قيرغيزستان)، والقاهرة (مصر)، وكيشيناو (مولدوفا)، وكلوج (رومانيا)، والدمام (المملكة العربية السعودية)، إلى جانب رحلاتها من أبوظبي إلى كوتايسي (جورجيا)، ولارنكا (قبرص)، وماليه (جزر المالديف)، والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، وسمرقند (أوزبكستان)، وساراييفو (البوسنة)، وصوفيا (بلغاريا)، وسوهاج (مصر)، وطشقند (أوزبكستان)، وتركستان (كازاخستان)، وتيرانا (ألبانيا)، وفارنا (بلغاريا)، ويريفان (أرمينيا).

وقامت شركة الطيران الوطنية بدولة الإمارات، بتوسيع نطاق ويز ملتي باس، الخدمة الرائدة والمبتكرة للاشتراك في الرحلات الجوية والتي تتيح للمسافرين الدائمين إمكانية السفر عدة مرات شهرياً من دولة الإمارات لاستكشاف وجهات جديدة ومتعددة، بالتوازي مع تحقيق مزيد من الوفورات. ويمكن لمستخدمي ويز ملتي باس الاستفادة من سعر ثابت لتذاكرهم وأمتعتهم على مدار العام وفي جميع المواسم، والحصول على توفير يصل إلى 40% على تذاكر السفر إلى أبرز الوجهات.

تذاكر الطيران الإمارات ويز إير تخفيضات تذاكر الطيران

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